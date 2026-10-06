(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 06 OTT - Oltre 80mila turisti in quattro giorni ad Assisi, in occasione delle festività francescane 2026. Un record per la città, con un aumento del 13% rispetto al 2025 e una decisa crescita degli stranieri, che hanno superato gli italiani.

I dati sono stati registrati dall'ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune, attraverso la rilevazione di presenze smartphone svolta da società specializzate e leader nel settore della telefonia, rielaborate da piattaforme specifiche. Un sistema innovativo e unico in Umbria, di cui l'ente si è dotato da tempo, che consente di fornire numeri attendibili e pressoché in tempo reale sul flusso turistico in determinato territorio.

Nel dettaglio, i numeri fanno riferimento al periodo compreso fra il primo e il 4 ottobre. Nel 2026 sono stati rilevati 81.096 turisti, mentre nell'anno precedente 70.540: ben 10.556 persone in più, spalmate su quattro giorni. La crescita maggiore c'è stata il 3 ottobre con 23.465 turisti, rispetto ai passati 19.397. Il giorno di San Francesco sono stati 22.881 i visitatori, mentre nel 2025 erano stati 21.962. Rispetto al 2025, c'è stato un forte aumento degli stranieri che sono stati il 48,3%, quasi quanto gli italiani pari al 51,7%.

In questo quadro si è registrata una crescita importante anche nel numero di visitatori di "Visit Assisi", sito ufficiale d'informazione turistica della Città di Assisi. La pagina dedicata al programma di eventi delle festività francescane - pubblicata sul portale il 17 settembre e online fino al 4 ottobre - ha infatti registrato oltre 12mila visualizzazioni e più di 1.900 nuovi utenti, che in media l'hanno aperta più di tre volte. Molti sono arrivati dal motore di ricerca Google, dove la pagina è comparsa tra i primi risultati per chi cercava il programma: oltre 2.400 visite, con un picco di più di 500 nella sola giornata del 3 ottobre, giorno del Transito. La stessa è stata consultata da 36 Paesi di tutti cinque i continenti, con oltre otto utenti su dieci alla loro prima visita sul portale. (ANSA).

