(ANSA) - PRATO, 12 NOV - Terminato il restauro delle opere di Andrea Della Robbia che tornano nell'oratorio della Madonna del Buonconsiglio a Prato. L'inaugurazione si terrà il 18 novembre restituendo all'oratorio e alla città uno degli insiemi di terrecotte invetriate più significativi del patrimonio pratese.

Si conclude così, si spiega in una nota, un importante progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio storico e artistico promosso dalla parrocchia di Santa Maria delle Carceri, guidata da monsignor Carlo Stancari, e reso possibile grazie al contributo della Fondazione CrPrato.

Veronica Bartoletti, direttrice dei Musei diocesani e incaricata diocesana per l'arte sacra spiega che "dopo otto anni, dal 2018, le terrecotte invetriate di Andrea Della Robbia tornano nell'oratorio della Madonna del Buonconsiglio, il luogo per cui erano state realizzate alla fine del Quattrocento. La pala con la Madonna col Bambino e i santi e le statue di San Giuliano e Sant'Ansano ritrovano così il loro dialogo con l'architettura per cui erano nate, restituendo alla città uno degli insiemi robbiani più completi e meno conosciuti". (ANSA).

