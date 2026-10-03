Una grande mostra ad Arezzo dedicata a San Francesco, tra la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea (piazza San Francesco 4), confinante con la Basilica di San Francesco e l'ex Chiesa di Sant'Ignazio in occasione degli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi. 'L'immagine di Francesco - Dal Medioevo al Novecento', il titolo dell'esposizione, inaugurata ufficialmente oggi e aperta al pubblico fino al 10 gennaio 2027.

Ordinate in un percorso sostanzialmente cronologico, quasi 80 opere d'arte e documenti provenienti per la maggior parte dal territorio a cui si aggiungono prestigiosi prestiti dall'Italia e dall'estero, come quelli del Metropolitan Museum of Art di New York, National Gallery di Londra, Art Museum di Worcester, Lindenau-Museum di Altenburg, Pinacoteca Vaticana, Gallerie degli Uffizi, Galleria Borghese di Roma. Altre opere arrivano da collezioni private così come da chiese, pievi, monasteri e luoghi sacri in Toscana e in Italia.

"La mostra è il frutto di una sinergia evidente tra le realtà culturali di Firenze e Arezzo. Si inserisce in quel circuito di iniziative che fanno la storia degli eventi culturali in Toscana", ha detto il governatore Eugenio Giani, che ha poi ricordato come San Francesco sia stato "un protagonista civile e religioso straordinario. Gli 800 anni dalla sua morte non potevano che trovare una mostra straordinaria come questa. Del resto un momento culminante della spiritualità del patrono d'Italia avviene proprio qui, a La Verna, quando nel 1224 riceve le stimmate. Ha rivoluzionato i suoi tempi e quelli successivi: basti pensare al rapporto con i poveri, con l'ambiente, a quello con gli animali. La sua figura servirebbe moltissimo per le nuove generazioni".

"Questa mostra - ha osservato la presidente della Fondazione Guido d'Arezzo, Natalie Dentini - celebra come il territorio aretino sia stato testimone di alcuni tra i momenti più importanti nella vita di San Francesco. Esplora come nel corso del tempo grandi pittori abbiano interpretato l'immagine del santo, proponendosi come una passeggiata tra i secoli". "Un percorso straordinario sulle tracce di San Francesco - ha confermato il sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci - per un evento che porterà sicuramente molti turisti in città".

