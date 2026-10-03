(ANSA) - RAVENNA, 03 OTT - Nove appuntamenti tra opera e danza, da dicembre ad aprile, con il repertorio accostato alla contemporaneità, proposte per le famiglie e occasioni per ampliare l'esperienza dello spettacolo. È il programma della stagione di opera e danza 2026/27 del Teatro Alighieri di Ravenna, presentato dal nuovo direttore artistico Emanuele Masi.

Si comincia a dicembre con tre appuntamenti fuori abbonamento. Dal 4 al 6 torna il Balletto dell'Opera di Tbilisi con 'Il lago dei cigni', nella tradizione coreografica di Marius Petipa e Lev Ivanov. Il 16 dicembre sarà la volta delle 'Convenienze e inconvenienze teatrali' di Gaetano Donizetti, frutto della collaborazione con il Teatro Galli di Rimini e il Conservatorio Maderna - Lettimi, con la regia di Alfonso Antoniozzi e la direzione di Paolo Manetti. Il 22 e 23 dicembre, tocca invece a 'L'anno che verrà', opera-pop dedicata a Lucio Dalla, costruita sulle sue canzoni, con libretto e drammaturgia di Emanuele Aldrovandi e regia di Manuel Renga.

Tre i titoli lirici in abbonamento. 'Pagliacci' di Leoncavallo, il 15 e 17 gennaio, avrà la regia di Gabriele Lavia e Hossein Pishkar sul podio dell'Orchestra Cherubini, con Gregory Kunde, Irina Lungu e Youngjun Park. Il 13 e 14 febbraio arriva 'Death in Venice' di Benjamin Britten, tratto dalla novella di Thomas Mann, con la regia di Rodula Gaitanou e Daniel Smith alla guida dell'Orchestra I Pomeriggi Musicali. Il percorso operistico si conclude il 2 e 4 aprile con 'La Cenerentola' di Rossini, regia di Nicola Berloffa, Giovanni Di Stefano sul podio della Cherubini e Giuseppina Bridelli nel ruolo di Angelina.

Tre anche gli appuntamenti di danza. Il 20 e 21 febbraio il Ballet Junior de Genève presenta un trittico firmato da Sharon Eyal e Gai Behar, Johan Inger e Hofesh Shechter. Il 13 e 14 marzo Aterballetto porta quattro lavori di Marcos Morau, Philippe Kratz, Angelin Preljocaj e Crystal Pite. Dal 16 al 18 aprile il focus sul collettivo romagnolo Dewey Dell si inserisce nel programma 'Corpo Comune', realizzato da Cantieri Danza, Ravenna Teatro, Teatro Alighieri e Teatro del Drago. "Identità, realtà e rappresentazione sono - secondo Masi - alcuni dei fili conduttori della stagione, dal metateatro di Pagliacci alla Venezia di Mann e Britten, fino al confronto tra Dewey Dell e gli archetipi di Dido and Aeneas e Le Sacre du printemps".

(ANSA).

