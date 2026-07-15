(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Dal 6 ottobre 2026 all'11 aprile 2027 il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospiterà Keith Haring, una grande mostra dedicata a uno degli artisti più riconoscibili del secondo Novecento. Il progetto espositivo riunisce oltre 140 opere e materiali eccezionalmente prestati dalla Nakamura Keith Haring Collection, la maggiore raccolta al mondo dedicata all'artista, insieme a importanti prestiti pubblici e privati.

La mostra ripercorre il percorso artistico di Haring dai primi lavori a New York e dagli iconici Subway Drawings ai poster politici, alle sculture, ai dipinti e alle opere finali.

L'esposizione è curata da Kaoru Yanase, Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Zambianchi è promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali, coprodotta e organizzata da sovrintendenza capitolina e MondoMostre, con il supporto di Zètema Progetto Cultura, premium Partner Fineco.

"Ospitare questa mostra è motivo di particolare soddisfazione - dice in una nota Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale -: il percorso scelto a Palazzo Braschi valorizzerà il materiale espositivo e rappresenterà un'occasione per tutte e tutti per confrontarsi con un artista che ha messo nella sua arte tutta la sua vita".

Il percorso si articola in nuclei tematici: la strada e la metropolitana, l'impegno politico e sociale, il corpo e l'energia vitale, l'arte come linguaggio per tutti, fino alla dimensione simbolica e spirituale. "Dentro questo racconto, l'Italia diventa una chiave di lettura: qui Haring incontra spazi pubblici, galleristi e progetti capaci di dialogare con la sua idea di arte urbana e collettiva - spiega la nota -. La sezione iniziale ricostruisce proprio questa geografia attraverso opere e documenti legati a Napoli, Milano e Pisa".

(ANSA).

