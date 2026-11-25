(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Torino ritrova uno dei suoi simboli più rappresentativi: è stato completato il restauro integrale della facciata juvarriana di Palazzo Madama, progettata da Filippo Juvarra. Con lo smontaggio dei ponteggi, il monumentale prospetto barocco torna a mostrarsi in tutta la sua bellezza.

L'intervento, articolato in due lotti, ha richiesto un investimento complessivo di 5,2 milioni di euro, sostenuto dalla Fondazione Crt e dal ministero della Cultura.

I lavori hanno riguardato il consolidamento strutturale, il recupero dei marmi storici e il restauro degli elementi architettonici. Restaurate anche le quattro statue allegoriche del Buon Governo, realizzate da Giovanni Baratta: gli originali sono stati collocati negli spazi ipogei della Galleria di Carlo Emanuele I, mentre sulla facciata sono state installate delle copie in marmo di Carrara. Il completamento della facciata rappresenta la prima importante tappa di un più ampio progetto di riqualificazione di Palazzo Madama, dal valore complessivo di 12,5 milioni di euro e articolato in cinque lotti. Sono già in corso i lavori per valorizzare la Galleria di Carlo Emanuele I, mentre i prossimi interventi prevedono l'apertura al pubblico della terrazza panoramica e il recupero di nuovi spazi espositivi e museali.

L'obiettivo è trasformare Palazzo Madama sempre più nel 'Museo della Città', un luogo capace di raccontare oltre duemila anni di storia torinese, dalle origini romane alla contemporaneità, rafforzando il suo ruolo culturale e turistico.

Un risultato importante, frutto della collaborazione tra Città di Torino, Fondazione Crt, ministero della Cultura e Fondazione Torino Musei - hanno sottolineato tutti i rappresentanti delle istituzioni - che restituisce alla città un capolavoro del Barocco e apre nuove prospettive per il suo futuro. (ANSA).

