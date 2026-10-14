(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - Completato il restauro di sei carte geografiche olandesi del XVII secolo conservate a Palazzo Spinola, grazie al sostegno della Fondazione Friends of Genoa.

L'intervento conclude il percorso di recupero della collezione, composta da 14 mappe di grande formato esposte a rotazione lungo lo scalone monumentale del palazzo. Tra le opere restaurate figurano un planisfero realizzato ad Amsterdam tra il 1660 e il 1663, arricchito dalle allegorie dei quattro continenti allora conosciuti, e una carta delle antiche Fiandre. Recuperata anche la serie dedicata ad Asia, Europa, America e Africa, che combina informazioni geografiche, figure allegoriche, personaggi e animali esotici, offrendo uno spaccato delle conoscenze e dell'immaginario europeo del Seicento.

I lavori hanno previsto la pulitura e la deacidificazione della carta, la rimozione di vernici, adesivi e materiali di precedenti restauri, il consolidamento dei supporti, il reintegro delle parti mancanti e l'integrazione cromatica, oltre al rinnovo degli elementi di finitura. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. Il contributo della Fondazione Friends of Genoa, pari a circa il 10% del costo complessivo, ha consentito al ministero di sbloccare i fondi necessari a completare l'intervento.

"Grazie a Friends of Genoa, Art Bonus e cofinanziamenti ministeriali - ha detto Marie Luce Repetto, conservatrice di Palazzo Spinola -, siamo finalmente riusciti a restituire al loro antico splendore una serie di sei carte geografiche monumentali, affascinanti arredi di carta e veri e propri status symbol della nobiltà genovese".

"È un esempio concreto di quanto la collaborazione tra pubblico e privato possa essere efficace nella tutela del patrimonio culturale", ha concluso Tea Raggi, direttrice della Fondazione Friends of Genoa. (ANSA).

