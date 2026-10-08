(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Dalla Sicilia alla Toscana, dal Circolo Polare Artico alla Florida: la letteratura esce dalle pagine dei libri per trasformarsi in un viaggio attraverso paesaggi, borghi, sentieri e luoghi della memoria. Dal 17 ottobre al 2 novembre tornano le Giornate Internazionali dei Parchi Letterari, giunte alla dodicesima edizione, con un calendario di appuntamenti che attraversa l'Italia e supera i confini nazionali.

La manifestazione, organizzata con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, propone letture, incontri con autori, passeggiate naturalistiche e letterarie, visite a dimore storiche, mostre e iniziative dedicate alle tradizioni locali. Tema di quest'anno è 'Cammini e soste nei Parchi Letterari: leggiamo l'ambiente che ci circonda', un invito a riscoprire il rapporto tra la parola scritta e i territori che l'hanno ispirata.

In Italia il programma si sviluppa attraverso numerose regioni: in Piemonte, la Casa della Resistenza di Verbania, nel territorio del Parco Nazionale della Val Grande, legato alla memoria di Nino Chiovini, ospita un incontro dedicato al paesaggio alpino nel Novecento. In Veneto, a Pieve di Soligo, il Parco Letterario Andrea Zanzotto propone un incontro dal titolo 'Le vittime della Resistenza secondo due prospettive diverse', mentre nel territorio dei Colli Euganei, legato alla figura di Francesco Petrarca, il Castello di San Pelagio a Due Carrare ospita la maratona letteraria 'Parola di scrittore'. A Lerici, in Liguria, gli itinerari del Parco Letterario Percy Bysshe Shelley conducono alla scoperta di San Terenzo e del Golfo dei Poeti, luoghi che hanno alimentato l'immaginario di generazioni di scrittori, e nelle Cinque Terre il Parco Letterario Eugenio Montale ospita John Hemingway, nipote dello scrittore americano Ernest nell'ambito di una rassegna che ricorda il centenario del romanzo 'Fiesta'.

In Toscana, il Centro Creativo Casentino di Bibbiena dedica un incontro a Michelangelo e al vino del Casentino, intrecciando storia, arte e cultura enogastronomica. In Abruzzo, Sulmona rende omaggio a Ovidio con la presentazione del quinto quaderno della collana 'Schola Magistra Vitae' dell'Associazione PONAlumni; a Pescina, il Parco Letterario Ignazio Silone invita a scoprire la restaurata casa natale dello scrittore, mentre la Pro Loco propone una visita accompagnata tra Pescina e San Benedetto dei Marsi.

Nel Lazio il 2 novembre a Ostia, nel Parco Chm Lipu, sarà commemorato Pier Paolo Pasolini nel cinquantunesimo anniversario della morte. Particolarmente ricco il programma della Basilicata: a Laurenzana, nei luoghi legati al poeta Michele Parrella, è prevista una passeggiata culturale e rievocativa lungo gli itinerari descritti nelle sue poesie; a Valsinni sarà aperto al pubblico il castello legato alla vicenda di Isabella Morra, poetessa del Cinquecento e importante riferimento culturale per il territorio. Ad Aliano il Parco Letterario Carlo Levi invita a ripercorrere i luoghi di 'Cristo si è fermato a Eboli'.

In Sardegna, a Galtellì, il Parco Malicas ospiterà 'Con Grazia - fra le strade di Galte', un evento teatrale dedicato a Grazia Deledda, con la regia di Pierangela Calzone e la collaborazione dell'associazione La Nuova GalteT. È un'occasione per ritrovare atmosfere e suggestioni dei luoghi che hanno nutrito l'immaginario della scrittrice premio Nobel.

Tra gli appuntamenti annunciati all'estero figurano quelli del Parco Letterario Mary Oliver, in Florida, che il 19 e il 26 ottobre propone due attività dedicate alla creatività del territorio italiano, attraverso la ricerca storica e la cultura culinaria. L'orizzonte della manifestazione si estende dalle regioni artiche al Mediterraneo e al continente americano, sottolineando come il legame tra paesaggio e letteratura possa diventare un linguaggio comune tra comunità geograficamente lontane. Info: parchiletterari.com (ANSA).

