(ANSA) - BOLOGNA, 04 AGO - Come accade in alcune località delle Dolomiti, anche il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nell'Appennino tra la Toscana e la Romagna, in vista del periodo di Ferragosto ha deciso di limitare, regolamentandoli, gli ingressi in uno dei suoi percorsi più frequentati. L'accesso al sentiero 225 del Monte Penna, nel comune di Bagno di Romagna, sarà infatti regolamentato in via sperimentale da martedì 11 a mercoledì 19 agosto con l'obiettivo di "coniugare le esigenze di conservazione ambientale con la fruizione pubblica del territorio".

La misura, promossa dall'Ente parco con il reparto carabinieri biodiversità, nasce "dalla necessità di contenere i fenomeni erosivi causati dall'elevata frequentazione turistica e di salvaguardare alcune rare specie floristiche presenti lungo il percorso".

Per quei giorni sarà possibile accedere al percorso unicamente con l'accompagnamento gratuito delle guide consigliate del parco.

Non servirà la prenotazione: basterà presentarsi all'imbocco del sentiero tra le 8 e le 18 e 30. I visitatori partiranno in gruppi di massimo 25 persone ogni mezz'ora per un'escursione di circa due ore, interamente finanziata dall'ente per promuovere una visita consapevole.

Dalle 20 alle 8 l'accesso sarà del tutto vietato, così come rimarrà confermata la chiusura a biciclette e cavalli. Il transito resterà libero per i residenti nel perimetro del Parco e per il personale di soccorso e forze dell'ordine. (ANSA).

