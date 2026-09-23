(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 23 SET - Riaprono al pubblico le storiche sale d'attesa della stazione ferroviaria di Montecatini Terme (Pistoia). Il progetto originario delle tre sale d'attesa, come dell'intero complesso della stazione, si deve all'architetto-ingegnere Angiolo Mazzoni (1894-1979), all'epoca capo ufficio progetti del Ministero delle Comunicazioni. Ideò il progetto nel 1933 e lo vide realizzato quattro anni più tardi.

Le sale sono state chiuse al pubblico da molti anni, per proteggerle da possibili danni o atti di vandalismo. Ora, grazie a un accordo stipulato tra Comune di Montecatini e Fondazione Fs Italiane (che custodisce il patrimonio storico delle Ferrovie dello Stato) i tre ambienti riaprono per visite guidate gratuite ogni venerdì (a partire dal 2 ottobre). Previsti appuntamenti straordinari per le Feste natalizie.

Le tre sale, obiettivo di restauro e distinte in base alla classe di viaggio, sono caratterizzate da ricercati elementi di design: dalle sedute in pelle rossa, le pareti rivestite da tessere musive e le lastre di vetro curve della sala della prima classe, fino alle sedute in pelle verde della seconda e alla particolare parete curva in rovere della terza classe.

L'intera stazione è peraltro un vero esempio di architettura razionale moderna e può essere annoverata tra i capolavori mazzoniani in ambito ferroviario. "La stazione - commenta l'assessore alla cultura di Montecatini, Beatrice Chelli - è perfettamente inserita nel sistema città e ha contribuito nel 2021 a far entrare Montecatini, unica in Italia, nel sito transnazionale 'Great spa towns of Europe', completando così l'offerta turistica del patrimonio Unesco". (ANSA).

