(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Leonardo da Vinci e Jimi Hendrix che idealmente si incontrano, i nomi dei bambini uccisi a Gaza scritti a mano, gli oggetti raccolti sulla spiaggia dove fu assassinato Pier Paolo Pasolini. È un viaggio attraverso la memoria, la poesia e le ferite del mondo quello che propone 'Correspondences', la mostra di Patti Smith e Soundwalk Collective, aperta dal 26 novembre al 7 marzo alla Triennale di Milano, in collaborazione con la Fondation Cartier pour l'art contemporain.

A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno, la cantautrice, poetessa e artista americana torna a esplorare i territori di confine tra musica, letteratura e arti visive, con un progetto frutto di oltre dieci anni di ricerca condivisa.

Particolarmente toccante il lavoro dedicato ai bambini uccisi a Gaza, i cui nomi sono stati trascritti a mano dall'artista.

"Ci sono volute ore e ore per scriverli e sono solo una parte dei bambini uccisi a Gaza - ha raccontato Patti Smith -. Avevo un database che riportava l'età di ogni bambino. Quello che mi ha sconvolto di più è stato trovare uno zero accanto a molti di loro. Ho pensato che fosse un errore, poi mi hanno spiegato che erano appena nati o avevano soltanto un mese. Non avevano ancora un'età".

In occasione della tappa milanese, l'artista ha voluto rendere omaggio a Leonardo da Vinci, mettendolo in relazione con uno dei protagonisti della storia del rock, Jimi Hendrix, di cui il 27 novembre ricorre l'anniversario della nascita.

"Leonardo credeva che fosse possibile conoscere tutte le cose.

Ho pensato che fosse bellissimo, lo credo anch'io. Mentre scrivevo in italiano, mi sono ritrovata a canticchiare una canzone di Jimi Hendrix: con il potere dell'anima tutto è possibile. In un certo senso dicevano cose molto simili, ciascuno a modo suo". "Jimi Hendrix aveva una visione di pace - ha aggiunto -. Ho pensato che sarebbe stato bello far incontrare lui e Leonardo in questo spazio".

Molte anche le suggestioni legate a Pier Paolo Pasolini con alcuni oggetti ritrovati sulla spiaggia dove fu ucciso accostati ad altri provenienti dalle coste della Georgia, la terra di Medea. "Sono stati raccolti oggetti sepolti nella sabbia del luogo in cui è stato ucciso Pasolini e sono stati custoditi come qualcosa di quasi sacro, perché quello è stato l'ultimo luogo della sua esistenza", ha spiegato Smith. Un omaggio a Pasolini come artista, ma anche alla sua 'Medea' con Maria Callas, in un intreccio di rimandi geografici, artistici ed esistenziali: "Ci sono molte cose di questo tipo nella mostra, due idee che vengono messe insieme, ed è per questo che la chiamiamo 'Correspondences'".

Da Chernobyl al Mar Nero, attraverso luoghi segnati dalla storia e dalle emergenze ambientali, Soundwalk Collective ha raccolto testimonianze sonore sulle quali si innestano le parole e la voce di Patti Smith. Tra gli oggetti esposti anche un casco e un drone recuperato in mare, frammenti di realtà diventati materia di ispirazione per l'artista, che porterà la mostra dal vivo con due performance il 26 e il 27 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber. (ANSA).

