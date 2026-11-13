(ANSA) - VENEZIA, 13 NOV - Sarà visitabile da sabato 14 novembre la mostra che la fondazione Guggenheim dedica a una delle vicende più visionarie del vetro di Murano del secondo dopoguerra.

Sono più di un centinaio le opere, tra sculture in vetro, disegni e fotografie, che ripercorrono l'avventura creativa avviata, all'incirca alla metà degli anni Cinquanta dello scorso secolo, dal maestro veneziano di adozione Egidio Costantini, ovvero l'incontro tra i grandi artisti del Novecento e i maestri vetrai di Murano, progetto di cui Peggy Guggenheim fu vera e propria madrina.

Negli spazi espositivi della fondazione si potranno così ammirare le trasposizioni in vetro realizzate dai maestri vetrai muranesi sotto la direzione di Costantini, di idee creative tracciate sulla carta da artisti del calibro di Pablo Picasso, Jean Cocteau, Jean (Hans) Arp, Arman, Mark Tobey, Paul Jenkins, Lucio Fontana, Oskar Kokoschka, Max Ernst e molti altri ancora.

"È stato straordinario come Egidio Costantini abbia fatto scoprire Murano ad artisti di primo piano, portandoli direttamente nelle fornaci, dove per esempio Jean Cocteau dice che si divertiva moltissimo nel vedere i maestri vetrai al lavoro", dice Cristina Beltrami, storica dell'arte e curatrice della mostra. "Prima di Costantini, rimanevamo sempre nell'idea di fornace, vetro, oggetto d'uso, con lui invece c'è una chance ulteriore per Murano: il vetro può fare una forma d'arte. Peggy Guggenheim è interessata al vetro d'artista; lei, collezionista di sculture, capisce che con Costantini c'è una trasformazione del vetro, lo sostiene economicamente acquistando dei pezzi, ma soprattutto ne diventa madrina, gli fa capire l'importanza di avere un sistema di mostre con altre gallerie d'arte e gli apre dei contatti importanti".

Fucina degli Angeli. Peggy Guggenheim e il vetro artistico del Novecento sarà visitabile nella sede della Fondazione Guggenheim a Venezia dal 14 novembre al 29 marzo 2027. (ANSA).

