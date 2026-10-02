(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Comincia oggi il countdown sui canali del Ministero È iniziato il conto alla rovescia per "Perché il turismo è", l'evento promosso dal Ministero del Turismo in programma sabato 17 ottobre alle ore 11 al Tempio di Venere, nel Parco archeologico del Colosseo a Roma.

La manifestazione, inizialmente prevista il 27 settembre in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, era stata rinviata in segno di partecipazione al lutto per la tragica scomparsa di Andrea Moretti.

A partire da oggi e fino al giorno dell'evento, il Ministero del Turismo accompagnerà l'avvicinarsi dell'appuntamento attraverso un percorso dedicato alle principali caratteristiche del turismo. Un countdown che, giorno dopo giorno, ne racconterà la natura trasversale e il valore strategico per il Paese, mettendone in luce la capacità di generare economia e occupazione, valorizzare la cultura e i territori, favorire la crescita e rafforzare la competitività dell'Italia.

L'iniziativa culminerà il 17 ottobre nella cornice del Tempio di Venere, luogo simbolo del patrimonio storico e culturale italiano.

La giornata offrirà un'occasione di incontro e riflessione sul futuro del turismo quale settore centrale per lo sviluppo economico, sociale e territoriale della Nazione. (ANSA).

