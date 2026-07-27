(ANSA) - TORINO, 27 LUG - La Pinacoteca Agnelli inaugura venerdì 30 ottobre, in occasione della Torino Art Week, la nuova stagione espositiva con tre progetti che intrecciano Novecento storico e ricerca contemporanea, confermando la vocazione del museo a mettere in dialogo collezione, nuove produzioni e riletture della storia dell'arte.

Il programma propone Alberto Savinio. Souvenir, la prima grande retrospettiva istituzionale dedicata a una delle figure più originali della cultura europea del Novecento; Laure. Chris Ofili & Édouard Manet, nuovo appuntamento del ciclo Beyond the Collection, che invita artisti contemporanei a confrontarsi con le opere della Collezione Permanente; e il nuovo intervento di Iris Touliatou, vincitrice del Premio Pista 500 2025 in collaborazione con Artissima, per il progetto di arte contemporanea all'aperto sulla pista del Lingotto.

Cuore della stagione sarà Alberto Savinio. Souvenir (30 ottobre 2026 - 4 aprile 2027), a cura di Sarah Cosulich e Pietro Rigolo, realizzata in collaborazione con l'Archivio Alberto Savinio. La mostra riunirà circa 75 opere tra dipinti e disegni, ripercorrendo la ricerca dell'artista dagli anni Venti agli anni Cinquanta.

Sempre dal 30 ottobre al 4 aprile 2027 sarà visitabile Laure. Chris Ofili & Édouard Manet, nuovo capitolo di Beyond the Collection. L'artista britannico Chris Ofili presenterà una serie inedita di lavori ispirati al Ritratto di Laure di Manet, opera della Collezione Permanente della Pinacoteca. Il progetto, a cura di Pietro Rigolo, riflette sul tema della rappresentazione e sulla figura di Laure, restituendole centralità e interrogando il modo in cui le immagini contribuiscono a costruire identità e memoria storica. (ANSA).

