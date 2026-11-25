(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Si è conclusa oggi una tre giorni di studio e confronto tecnico-operativo che ha visto riuniti il Parco Archeologico di Pompei, il Parco Archeologico di Ercolano e una delegazione di Heritage Malta. L'iniziativa è stata finalizzata alla condivisione di metodologie e buone pratiche in materia di archeologia, restauro, conservazione preventiva e gestione integrata del patrimonio culturale, confermando ancora una volta i siti archeologici vesuviani quali punti di riferimento per l'archeologia internazionale.

La visita istituzionale si inserisce nel quadro delle recenti raccomandazioni ufficiali dell'Unesco, volte a rafforzare la sinergia istituzionale e la gestione coordinata tra i due Enti responsabili del sito seriale n. 829 "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".

L'occasione ha rappresentato un importante momento di cooperazione internazionale in ambito archeologico con Heritage Malta, l'agenzia nazionale maltese istituita nel 2002 e incaricata di tutelare, gestire e valorizzare oltre 90 tra musei, siti archeologici, monumenti nazionali, luoghi sotterranei e siti subacquei a Malta e a Gozo. Nel corso degli incontri, i rappresentanti di Heritage Malta, David Cardona e Neville Bugeja, hanno avuto modo di approfondire specifiche tematiche di interesse operativo. Il confronto si è concentrato sulle soluzioni progettuali e tecnologiche adottate per la reintegrazione e la ricostruzione delle murature e per la realizzazione di coperture protettive, sull'analisi delle tecniche di intervento e delle principali criticità nella conservazione delle superfici e delle strutture, nonché sulla gestione delle nuove campagne di scavo archeologico e sulla risoluzione delle problematiche conservative ad esse connesse.

(ANSA).

