(ANSA) - PORDENONE, 03 NOV - Una mostra in esclusiva mondiale dedicata a Joan Miró aprirà il programma dei grandi eventi di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. Dal 22 gennaio al 30 maggio, la Galleria Harry Bertoia ospiterà "Joan Miró. La poesia degli oggetti e della materia", un progetto espositivo realizzato appositamente per la città in collaborazione con la Fundació Joan Miró di Barcellona.

In esposizione 37 opere, di cui 20 mai presentate prima al pubblico e altre 17 esposte per la prima volta in Italia.

Un'occasione per conoscere aspetti meno noti della ricerca del maestro catalano e che punta ad attirare visitatori anche da fuori regione e dall'estero.

La mostra, presentata oggi in municipio alla presenza del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, del sindaco Alessandro Basso e dell'assessore alla cultura Alberto Parigi, è promossa dalla Regione attraverso PromoTurismoFvg e dal Comune di Pordenone e prodotta da Suazes.

Il progetto, curato da Véronique Dupas, riunisce opere provenienti dalla collezione privata dell'artista, donate al museo di Barcellona, e propone un percorso tra grafica, pittura, scultura, poesia e sperimentazione sui materiali. Tre i nuclei tematici: il rapporto tra arte e poesia, la trasformazione degli oggetti quotidiani in elementi creativi e la ricerca sulle superfici e sulle tecniche, dall'incisione al carborundum.

"La promozione di un territorio passa anche attraverso la cultura. Investire in questo settore significa creare opportunità per il turismo, per le imprese e per chi lavora sul territorio", ha affermato Fedriga, secondo cui l'obiettivo è fare in modo che l'esperienza del 2027 lasci risultati duraturi, estendendo i benefici all'intero Friuli Venezia Giulia.

"Iniziare l'anno da capitale italiana della Cultura con una mostra in esclusiva di questo valore significa aprire Pordenone al mondo", ha sottolineato Basso. Per Parigi, l'esposizione rappresenta anche una delle prime eredità concrete del percorso verso il 2027: la riqualificazione della Galleria Bertoia mette infatti a disposizione della città uno spazio con standard adeguati a ospitare mostre di livello internazionale. (ANSA).

