(ANSA) - VENEZIA, 08 OTT - L'Archivio storico - Centro internazionale della Ricerca sulle Arti contemporanee della Biennale di Venezia ha presentato la mostra fotografica 'Promemoria. Immagini dal progetto speciale di ricerca, pedagogia e creazione', ideato e diretto da Davide Iodice. Sono intervenuti tra gli altri il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, la responsabile dell'Archivio storico della Biennale Debora Rossi.

Attraverso una selezione di immagini, la mostra restituisce le diverse fasi di un progetto che ha preso forma durante il 54/o Festival internazionale del Teatro della Biennale, diretto da Willem Dafoe, coinvolgendo per molti mesi le residenti e i residenti della Casa di Riposo San Giobbe di Venezia e le persone che quotidianamente li accompagnano, assistono e curano.

Per molti mesi l'équipe artistica di Iodice ha condiviso la quotidianità della Casa di Riposo S. Giobbe. La mostra documenta oggi questo percorso nella sua articolazione più ampia, restituendo non soltanto ciò che è andato in scena, ma anche il processo umano e creativo che lo ha preceduto e le relazioni che lo hanno reso possibile.

Alla mostra, visitabile dall'8 ottobre al 6 novembre al Chiostro del Centro Servizi San Giobbe, seguirà la realizzazione di un documentario dedicato al progetto, a cura di Rai 5 in collaborazione con La Biennale di Venezia, che contribuirà a restituire, attraverso il linguaggio audiovisivo, la complessità del percorso e l'esperienza delle persone che lo hanno animato.

(ANSA).

