Leonardo da Vinci osservava la natura come un sistema di forze in continua trasformazione, dove creazione e distruzione non sono fenomeni opposti, ma momenti complementari di un medesimo processo vitale. In particolare, gli studi sull'acqua, i vortici, le correnti e i fenomeni atmosferici testimoniano una conoscenza straordinariamente avanzata del mondo naturale e la visione che vi prende forma è quella di una natura dinamica, governata da cicli incessanti di trasformazione, nella quale ogni dissoluzione contiene già il principio di una nuova generazione.

Tutto ciò è contenuto nella mostra "Rinascite. Da Leonardo da Vinci al contemporaneo" all'Esedra di Levante di Villa Manin (Udine), visitabile dal 14 novembre.

Dell'allestimento infatti, fanno parte i quattro fogli autografi del Codice Atlantico di Leonardo, concessi in prestito dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. Si tratta di fogli dalle dimensioni contenute, come il dettaglio di un'onda, di una corrente o di un vortice.

L'idea di rinascita, capace di unire natura, arte e storia, comparata all'esperienza del terremoto del Friuli, è il filo conduttore dell'esposizione.

