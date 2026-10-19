(ANSA) - POTENZA, 19 OTT - Sono quattro le esposizioni collaterali alla mostra "Caravaggio. Narciso. Il mito di un capolavoro", al Museo Archeologico Provinciale di Potenza fino al 30 novembre, scelte dall'Agenzia di Promozione Territoriale, dopo la manifestazione d'interesse promossa la scorsa estate e rivolta ad associazioni, enti, artisti che volessero proporre iniziative collaterali alla grande mostra. Saranno "Narciso oltre lo specchio - dialogo tra Caravaggio e Franco Corbisiero", dal 12 ottobre al 1 novembre; dal 12 ottobre al 23 novembre sarà esposto "Il Narciso in costume" di Donata Claps; dal 3 al 23 novembre toccherà a "Oltre il riflesso" di Antonella Carucci; infine, il visual artist Silvio Giordano esporrà "The Silver Mirror" due grandi fotografie.

I quattro artisti sono stati selezionati da una Commissione tecnica, composta da Merisabell Calitri, storica e critica d'arte, Mariadelaide Cuozzo, storica dell'arte e docente all'Università della Basilicata, ed Elisa Laraia, artista, direttrice del Laboratorio di Arte Pubblica di Potenza e docente all'Accademia di Belle Arti di Napoli, e nominata gratuitamente da Apt per la valutazione delle proposte.

"La ratio di fondo che ha orientato le scelte è stata innanzitutto la coerenza con la mostra di Caravaggio, poi criteri qualitativi. La varietà sul piano interpretativo e tecnico delle proposte scelte dimostra quanto il mito di Narciso sia ancora oggi vivo e culturalmente generativo". "L'idea che ci ha mossi - spiega il direttore di Apt, Margherita Sarli - è stato il coinvolgimento del tessuto creativo lucano. Arricchiamo così l'esperienza della visita, aprendo lo sguardo al nostro territorio. Inoltre, nei prossimi giorni presenteremo anche gli eventi che ci accompagneranno fino alla fine di novembre".

Ad inizio ottobre, la mostra con il Narciso di Caravaggio ha contato oltre 30 mila visitatori. (ANSA).

