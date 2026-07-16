(ANSA) - BOLOGNA, 16 LUG - Dalla Rocchetta Mattei, il monumento che per primo ha segnato il ritorno a una nuova vita per questo tratto dell'Appennino bolognese, nel comune di Grizzana Morandi, prende avvio il racconto di una rinascita più ampia. Simbolo riconosciuto del territorio e vedetta naturale sulle vallate circostanti, la Rocchetta è il luogo in cui si è celebrata la conclusione del progetto finanziato con 20 milioni dal Pnrr 'Da Campolo l'Arte fa Scola', il più importante intervento di rigenerazione territoriale realizzato negli ultimi anni nell'Appennino emiliano-romagnolo.

Protagonista di un lungo percorso di recupero curato dalla Fondazione Carisbo che l'ha restituita al suo splendore, oggi l'ex residenza del Conte Mattei è uno dei luoghi più visitati della regione ed è stata nuovamente interessata dagli interventi di restauro all'interno del progetto.

Sono stati restaurati il giardino storico, l'ala arabo-moresca e numerosi ambienti monumentali, simbolo di un percorso che ha avuto protagonista Campolo, piccolo borgo del comune di Grizzana Morandi che rappresenta il cuore del progetto Pnrr: il rifacimento del complesso monumentale si collega al recupero della rete che unisce Campolo, La Scola, il Palagio, la Casa Museo Giorgio Morandi, dando vita ad un ecosistema culturale capace di mettere in relazione patrimonio, creatività, formazione, turismo e servizi.

"Una rigenerazione che mette al centro cultura, paesaggio e comunità per restituire nuove prospettive di sviluppo sostenibile ai borghi del nostro Appennino", hanno detto il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessora regionale alla cultura, Gessica Allegni, al taglio del nastro.

La Rocchetta Mattei è un luogo vivo: "L'immobile adiacente del Compendio del Palagio - ha ricordato il presidente dell'Assemblea legislativa Maurizio Fabbri - viene restituito alla collettività come futura Casa delle Arti che sarà popolata da musicisti, fotografi, pittori. Insieme ai lavori fatti a Campolo e la Scola questo intervento rappresenta un modello di valorizzazione del patrimonio naturalistico e turistico dell'Appennino bolognese".

L'ala nuova della Rocchetta sarà aperta al pubblico in autunno, con nuove modalità di apertura che prevedono un consistente aumento delle visite guidate. (ANSA).

