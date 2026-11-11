Dopo un anno e mezzo di lavori, con un investimento di 2,2 milioni di euro tra fondi del progetto Pinqua e risorse aggiuntive del ministero della Cultura, riapre l'Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone, storico complesso archeologico etrusco alle porte di Perugia, lungo via Assisana.

La riqualificazione ha consentito di eseguire un riallestimento generale degli spazi, ora pienamente accessibili e fruibili da tutti, con un percorso di visita inclusivo, postazioni interattive, sistemazione del verde e restauro delle urne.

Per la sindaca Vittoria Ferdinandi è frutto "di un grande lavoro interistituzionale, partito dalla precedente amministrazione Romizi e poi raccolto da noi, insieme al ministero della Cultura e ai Musei nazionali dell'Umbria, che hanno scelto di investire in un museo di comunità e prossimità, che dice come Ponte San Giovanni è al centro della storia millenaria di Perugia".

In occasione dell'inaugurazione, è stato annunciato che l'Ipogeo sarà "per tutto il primo anno e speriamo anche successivamente, gratuito per tutti i perugini e le perugine" residenti nel territorio comunale. Lo ha spiegato la sindaca Ferdinandi parlando di "un tassello che come amministrazione, grazie ad un accordo, siamo riusciti a raggiungere".

Sull'intervento, ha parlato di "archeologia raccontata in maniera accessibile" Alfonsina Russo, capo dipartimento per la valorizzazione del ministero della Cultura. Con lei sono intervenuti il capo dipartimento per le Attività culturali Massimo Osanna, il direttore generale Musei Luca Mercuri, Costantino D'Orazio che è stato responsabile del progetto e la direttrice scientifica del sito, Maria Angela Turchetti.

"Celebriamo oggi un punto di un punto di partenza, per nuove politiche di ascolto e accoglienza e nuove strategie di valorizzazione partecipata", ha detto Turchetti.

