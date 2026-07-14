(ANSA) - IL CAIRO, 14 LUG - La storica Moschea di Mohamed Bek El-Sagheer del 1400, uno dei monumenti storici più importanti della Cairo antica, è stata riaperta al pubblico dopo un lungo restauro.

Originariamente ricostruita durante il regno del sultano Al-Ashraf Barsbay nel 1427, subì un'importante ristrutturazione durante il periodo ottomano nel 1870 d.C. sotto Mohamed Mirza Pasha. La moschea si distingue per il suo ingresso meridionale riccamente decorato, incorniciato da un arco monumentale con nicchie in pietra scolpita, un tetto in legno sormontato da una lanterna centrale, un minareto a tre livelli, un minbar in legno finemente intagliato e un mihrab riccamente ornato con motivi vegetali ed epigrafici di grande valore storico, artistico e architettonico.

L'edificio è stato riaperto a fedeli e visitatori dopo un ampio progetto di restauro a cura del Consiglio Supremo egiziano delle Antichità. Documentazione archeologica e fotografica, analisi architettonica e rilievi topografici hanno preceduto interventi strutturali: consolidamento e intonacatura delle fondamenta, riparazione delle crepe nei muri, conservazione del tetto e pulizia della muratura. Il restauro ha interessato anche le scalinate della moschea, gli elementi in legno, marmo e vetro, nonché l'iscrizione sulla fondazione. È stato anche installato un nuovo sistema di illuminazione per valorizzare il monumento preservandone al contempo il carattere storico.

Hisham El-Leithy, segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità, ha affermato che "il progetto riflette il costante impegno del ministero del Turismo e delle Antichità nella salvaguardia del patrimonio architettonico islamico egiziano attraverso una conservazione sostenibile, garantendo al contempo che i monumenti religiosi storici continuino a svolgere il loro ruolo spirituale, culturale e comunitario". (ANSA).

