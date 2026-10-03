(ANSA) - NAPOLI, 03 OTT - ll Real Albergo dei Poveri riapre alla città il 6 ottobre con Fame di Armando Punzo, uno dei maestri del teatro italiano che torna nella sua Napoli dopo tredici anni. Mentre sono in corso i lavori di restauro, fino al 16 ottobre il patio, l'auditorium e la terrazza, ospitano performance gratuite dedicate ai temi dell'accoglienza, delle diaspore e delle migrazioni. È l'avvio della prima parte del cartellone e insieme il debutto della seconda edizione dei laboratori civici e culturali di Futuro Quotidiano.

Il programma, ideato dalla direttrice artistica Laura Valente, è organizzato dal Comune di Napoli e finanziato dalla Città Metropolitana. Punzo, sei premi Ubu, si è formato nel teatro di strada napoletano e nel 1988 a Volterra ha fondato la Compagnia della Fortezza con i detenuti, al tempo l'unico progetto di teatro in carcere. Lo spettacolo in versione site specific è ispirato a Fame di Knut Hamsun con Paul Cocian per la prima volta protagonista. Il 7 ottobre, in terrazza, ore 20, in scena 'E' per loro' progetto poetico-musicale di e con Gianni Valentino, con i musicisti e compositori Lello Tramma e Michele Signore, nato da tracce nell'Archivio storico del Banco di Napoli sulla tratta di schiavi attiva tra Napoli e Istanbul nel Seicento. Alle 21,15 'Eredità' con Lucariello, Federico Di Napoli e le voci di Nisida, ragazzi del laboratorio di rap e canzone napoletana che l'associazione CCO - Crisi Come Opportunità realizza nell'IPM, prima tappa a RAP di una collaborazione con Futuro Quotidiano. Il 16 ottobre tra patio e auditorium, alle 19 'Tiresia: nata vicino ai fantasmi. Nata tempesta' apre la collaborazione con Giorgina Pi, per la prima volta a Napoli. Si tratta di una performance-installazione site specific da ascoltare in cuffia, parte del progetto Tiresias B Side alla scoperta di Kae Tempest. Romana, regista, attivista e videomaker, Giorgina P fondatrice del Collettivo Angelo Mai dove dirige la compagnia Bluemotion, ha vinto tre premi Ubu e lo scorso anno a Genova il suo spettacolo ha celebrato gli 80 anni della Liberazione, alla presenza del Presidente della Repubblica. Giorgina Pi presenta anche Fotoromanza, il laboratorio che conduce con donne dai 65 ai 90 anni e che porterà a Rap le storie di tante vite. Dal 29 ottobre partono Scuola popolare, nessuno escluso, il doposcuola gratuito per bambini, e i laboratori sul corpo e sull'affettività.curati da Le Nuvole. Nella prima edizione Futuro quotidiano, partito in occasione dei 2500 anni, ha coinvolto più di 1500 ragazzi e tradotto in una performance la Costituzione in Napoletano.

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