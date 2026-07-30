(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - Ritorna a splendere, dopo sette mesi di chiusura per un restyling, l'hotel Danieli di Venezia, ora sotto l'egida del Four Seasons Hotel (il quarto in Italia), sulla Riva degli Schiavoni, iconico punto di ospitalità dei turisti di due secoli.

Costruito nel 1471 come residenza della famiglia Dandolo, il palazzo omonimo è uno dei più raffinati gioielli del gotico veneziano. Accanto a esso altri due edifici, Palazzo Casa Nuova, un tempo sede del Tesoro della Repubblica di Venezia, e Palazzo Danieli Excelsior, completano il complesso architettonico.

L'hotel riapre con 120 camere e suite, che arriveranno a complessive 168 una volta completato il restauro del Danieli Excelsior, nel 2027.

"Con la riapertura del Danieli inauguriamo un nuovo capitolo nella storia di questo celebre Palazzo - dice Rainer Stampfer, presidente del Four Seasons - e offriamo agli ospiti l'opportunità unica di vivere la grandiosità di Venezia in un modo completamente nuovo". "La riapertura di Danieli rappresenta un traguardo entusiasmante dopo mesi di dedizione e meticoloso restauro", aggiunge il general manager dell'hotel, Christian Zandonella. (ANSA).

