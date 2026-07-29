(ANSA) - PARMA, 29 LUG - Dopo il successo della retrospettiva 'Giacomo Balla. Un universo di luce', dal 2 ottobre all'8 marzo andrà in scena a Parma, nelle sale del Palazzo del Governatore, il secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune emiliano e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.

La nuova mostra - 'Lei. Ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani e oltre' - presenta oltre sessanta capolavori, provenienti esclusivamente dalla collezione della galleria, in 13 sale: dipinti, sculture, disegni, fotografie e arazzi compongono una rassegna di sguardi tra figure reali e ideali dell'universo femminile, lungo oltre due secoli di storia.

Alcuni lavori sono di recente acquisizione, a partire da Nu Debout, il pastello del 1906 circa di Pablo Picasso donato lo scorso anno dalla Cy Twombly Foundation.

La figura femminile è stata vero e proprio motore della creatività umana e tema privilegiato della ricerca artistica tra XIX e XX secolo. Attraverso il ritratto femminile si sono manifestate le tensioni estetiche, psicologiche, culturali e politiche che hanno accompagnato il passaggio alla modernità. Le donne rappresentate appartengono a mondi differenti, hanno età, condizioni, caratteri e destini eterogenei, ma condividono la capacità di raccontare un'esperienza umana che supera il tempo in cui furono ritratte. Dalla Signora Ginoux (L'Arlesiana di Vincent van Gogh), moglie del proprietario del Café de la Gare di Arles, alla marchesa Luisa Casati, diva eccentrica e collezionista immortalata da Giovanni Boldini; dalla facoltosa aristocratica polacca Hanka Zborowska (la Signora dal collaretto di Amedeo Modigliani) a Carminella, figlia del popolo la cui storia il tempo ha lasciato nella penombra, ma non il pennello di Antonio Mancini; da Palma Bucarelli - che rivoluzionò l'arte contemporanea italiana alla guida della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma - dipinta da Savinio, all'attrice Elsa Martinelli nell'interpretazione di Giosetta Fioroni. Ed ancora, dai raffinati disegni di Gustav Klimt (tra cui uno studio per Le tre età della donna) alla Figura di Alberto Giacometti, fino alle Femmes di Man Ray. (ANSA).

