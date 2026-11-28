(ANSA) - LONDRA, 28 NOV - La Roma di fine Ottocento, appena diventata capitale del neonato Regno d'Italia, in una raccolta inedita di trenta acquerelli che ne raccontano i luoghi più significativi e i dintorni: è la mostra delle opere di Ettore Roesler Franz (1845-1907), intitolata 'Memoria di una Roma scomparsa', visitabile presso l'Istituto Italiano di Cultura di Londra fino al 29 gennaio 2027.

La mostra, inaugurata dal direttore dell'Istituto, Francesco Bongarrà, alla presenza degli eredi del pittore romano, raccoglie acquerelli e fotografie storiche che rievocano Roma e la campagna italiana alla vigilia del '900. Gli acquerelli originali, provenienti dalla collezione familiare dell'artista, sono organizzati in sezioni tematiche: le strade e le piazze della Roma scomparsa; la Via Appia Antica e la Campagna Romana; Tivoli e il suo circondario; gli acquedotti; le paludi del Lazio; altri scorci d'Italia.

Roesler Franz intrattenne legami profondi con il mondo anglosassone: parlava inglese, utilizzava materiali britannici per i suoi dipinti e soggiornò più volte in Gran Bretagna, esponendo le sue opere alla Dudley Gallery, alla Royal Academy e al Royal Institute of Painters in Watercolours. Le sue creazioni circolarono ampiamente a livello internazionale: in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Argentina, in Sudafrica e in Australia. Accanto ai dipinti, su un maxischermo scorrono fotografie d'epoca scattate dallo stesso artista col suo kinegrafo, una primordiale macchina fotografica, e per la maggior parte ora conservate nell'Archivio Alinari. Il confronto mette accanto due modi di documentare il medesimo territorio: quello pittorico e quello fotografico, testimonianza diretta dei luoghi e dei loro cambiamenti.

"Questo progetto - ha sottolineato Bongarrà - propone una riflessione sul valore attuale del disegno come strumento per osservare e interpretare la città. Le immagini del passato diventano così un punto di partenza per capire l'identità dei luoghi e le trasformazioni che li attraversano". (ANSA).

