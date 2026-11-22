(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Accanto alla Roma "aeterna" immortale ma ormai preda dell'overtourism, c'è una città nascosta, spesso sconosciuta agli stessi abitanti della Capitale, che riserva altrettante formidabili scoperte.

In pochi sanno, ad esempio, che nel giardino di uno straordinario palazzo privato, il primo di ogni mese, è possibile visitare, gratuitamente, lo spettacolare seicentesco Casino dell'Aurora, che ospitò anche il cardinale Mazzarino. E lontano dalla folla si può anche scegliere di andare alla ricerca di un piccolo oratorio cinquecentesco, nascosto in fondo a una delle tante traverse di Via Giulia, oppure andare a scoprire le originali aureole quadrate raffigurate nei mosaici di Santa Prassede. Ma anche, più prosaicamente, scoprire gli insulti immortalati nell'affresco di una basilica o, se si è in città il 17 gennaio, spingersi a piazza Vittorio per assistere alla secolare cerimonia di benedizione degli animali davanti alla chiesa di Sant'Eusebio. Si può visitare la Farmacia di Santa Maria della Scala che, tra alterne vicende, ha distribuito rimedi e farmaci dal XVI secolo fino al 1978. Oppure scoprire perché i davanzali di Palazzo Montecitorio sono scolpiti nella pietra, con forme di frammenti di foglie e ramoscelli, sorprendersi davanti a una rara meridiana "catottrica", scoprire il quadro motorizzato di Rubens o andare alla ricerca della colonna che commemora il soggiorno a Roma di Galileo Galilei.

Questi luoghi originali, sono piccoli tesori svelati dal nuovo titolo della edizioni Jonglez, "Roma, l'Atlante segreto": una nuova tappa della collana di questa casa editrice internazionale che pubblica atlanti di grande formato che invitano a immergersi alla scoperta degli angoli insoliti delle più belle città del mondo, alla ricerca di quei dettagli sconosciuti che costituiscono la ricchezza del loro patrimonio storico e culturale.

"Roma, l'Atlante segreto" è completo di mappe, indirizzi, numeri di telefono e fotografie, per scoprire luoghi originali che spesso si nascondono nelle immediate vicinanze degli itinerari più frequentati e caotici. I titoli di edizioni Jonglez sono tradotti in 9 lingue e distribuiti in 35 Paesi nel mondo. (ANSA).

