(di Giulia Bertollini) (ANSA) - ROMA, 13 OTT - Un calendario di 422 appuntamenti tra 136 esposizioni, 119 eventi e 167 open studio sparsi in tutti i quartieri di Roma. Oltre 880 iscrizioni, con 171 gallerie e istituzioni, 644 artisti, 70 curatori e 7 collettivi. Sono i numeri con cui torna RAW - Rome Art Week, 11/a edizione della settimana romana dedicata all'arte contemporanea, che dal 19 al 25 ottobre "invaderà" la città di mostre, performance, talk, visite guidate ed eventi diffusi. A spiegare lo spirito dell'iniziativa è l'ideatore e organizzatore Massimiliano Padovan Di Benedetto: "Rome Art Week è una manifestazione democratica, aperta e inclusiva. Accoglie tutti coloro che possiedono i requisiti per definirsi artisti o gallerie, senza basarsi su logiche elitarie. A me piace paragonarla a una maratona: tutti possono iscriversi e partire, ma come in ogni grande gara, alla fine al traguardo arrivano i campioni". "La manifestazione possiede i requisiti di internazionalità.

Osservando le dinamiche delle grandi capitali europee, si nota che raramente esiste una rassegna così ben articolata sul territorio e così capillarmente radicata nel tessuto sociale. In alcuni casi altre città hanno persino provato a copiarla: si tratta a tutti gli effetti di un format allineato agli standard europei", sottolinea Marco Ancora, Responsabile Nazionale del Dipartimento Cultura di CIU-Unionquadri. Tra le novità principali di quest'anno figura il coinvolgimento attivo di critici e operatori autorevoli del settore, invitati a offrire la loro visione sullo stato dell'arte contemporanea a Roma e a proporre guide ai percorsi da visitare durante la settimana, liberamente selezionati in base alle differenti inclinazioni artistiche. Per orientarsi nella vasta offerta culturale, la rassegna si avvale della piattaforma digitale romeartweek.com, arricchita da strumenti quali 'MyRAW', per creare un itinerario personale in ordine cronologico, 'RAW Proximity', che sfrutta la geolocalizzazione per mostrare gli eventi nelle immediate vicinanze, e i Tour, visite guidate organizzate direttamente dai curatori per quartieri o aree tematiche. Una fondamentale conferma per la manifestazione è la stretta collaborazione con Roma Capitale, in particolare con l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e l'Assessorato alla Cultura, e con i singoli Municipi. Tra i principali appuntamenti in programma figurano l'inaugurazione ufficiale con il progetto performativo e collettivo 85 secondi - 85 Seconds to Midnight all'Auditorium Albergotti, a cura di Roberta Melasecca; la mostra diffusa BE KIND - Arte indifesa di Alessandro Ferraro con Betterpress Studio; l'esposizione collettiva internazionale Echi del Presente, Eredità del Futuro al Centro Culturale Islamico d'Italia; la personale di Juanni Wang Biblioteche in biblioteca nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana; e il talk di approfondimento critico con Francesca Tuscano e Michele Marinaccio negli spazi di MESIA SPACE. (ANSA).

