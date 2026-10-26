(ANSA) - TRIESTE, 26 OTT - Il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, vincitore di sei Grammy, omaggerà Pino Daniele, con una band d'eccezione dalla vena partenopea, in occasione del concerto che terrà giovedì 29 ottobre (h.20:45) che inaugurerà il cartellone musicale della stagione 2026-2027 curato dall'Associazione Culturale Euritmica di Udine, per la più ampia Stagione del Teatro Pasolini di Cervignano (Udine).

Con Rubalcaba al Pasolini si esibiranno Daniele Sepe (sassofono) e Maria Pia De Vito (voce), Aldo Vigorito (contrabbasso), Claudio Romano (batteria), Giovanni Imparato (percussioni) e Giovanni Francesca (chitarra) per un concerto intitolato "Gonzalo plays Pino - Rileggendo Pino Daniele". Il pianista cubano riproporrà l'anima del grande autore partenopeo mantenendone colori e calori, filtrata attraverso l'ordito di una cultura musicale globale e trasversale.

Il cartellone prevede altri nove spettacoli dal vivo di tutti i generi musicali. (ANSA).

