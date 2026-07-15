(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - Sabato 18 luglio, dalle 23:30, il tradizionale spettacolo pirotecnico del Redentore tornerà ad animare il Bacino di San Marco con "I Colori di Venezia", show ideato da Parente Fireworks. I colori della laguna, della città e dei suoi palazzi diventeranno la trama di una sequenza di quadri pirotecnici che saranno un omaggio alla città, per celebrarne la bellezza, l'arte e la storia. Il gran finale è concepito per valorizzare l'unicità della cornice monumentale di Piazza San Marco e del Bacino.

Lo spettacolo si svilupperà per 40 minuti con oltre 5.500 artifici pirotecnici, 2.400 chilogrammi di materiale esplodente e un fronte di fuoco di 420 metri, distribuito su cinque grandi zattere e 25 pontoni. "La Festa del Redentore prosegue il percorso di sostenibilità avviato negli ultimi anni, con particolare attenzione alla qualità dell'esperienza dell'evento e al rispetto della città - spiega l'assessora al turismo di Venezia, Silvia Peruzzo Meggetto -. Lo spettacolo pirotecnico pensato per Venezia è progettato per privilegiare l'impatto visivo rispetto alla rumorosità, mantenendo la tradizione ma con una sensibilità che guarda agli equilibri ambientali e alla vivibilità della laguna. La scelta degli artifici, la composizione delle sequenze luminose e la gestione delle emissioni rispondono a criteri di maggiore consapevolezza, in continuità con le azioni intraprese nelle ultime edizioni".

I fuochi saranno accesi alle 23:30 anche ad Asseggiano, Malcontenta e Pellestrina, mentre Marghera e Gazzera proporranno musica e intrattenimento. Il giorno prima, venerdì 17 luglio alle 19:00, ci sarà la cerimonia di apertura del ponte votivo col sindaco Simone Venturini e il patriarca di Venezia Francesco Moraglia. (ANSA).

