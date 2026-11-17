(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Se mi piacerebbe tornare quest'anno a Sanremo? Dipende anche da cosa prevede il mio amico e direttore artistico Stefano De Martino, ma per me andarci è come partecipare al gran ballo di corte. Quindi se Stefano De Martino mi chiamerà, ci sono". Lo dice Sal Da Vinci, vincitore della scorsa edizione del festival, nel corso della conferenza stampa di presentazione del suo show evento 'Meravigliosamente', in programma venerdì 20 e venerdì 27 novembre alle 21.30 su Rai1.

Sal Da vinci precisa che pensa di tornare come ospite e non come concorrente: "In questo momento non ho tempo per scrivere nuove canzoni" spiega.

Lo show, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time e da Vivo Concerti in collaborazione con Colangelo Management e con il patrocinio del ministero del Turismo, rientra tra le iniziative di promozione della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale dell'Unesco e tra i progetti di internazionalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. Meravigliosamente è un grande show di musica, emozioni e racconti. Al centro, le canzoni che hanno segnato la carriera di Sal Da Vinci, insieme ai grandi classici della tradizione napoletana e ai successi della musica italiana, reinterpretati con ospiti d'eccezione. Ad accompagnare ogni performance, un'orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino.

Accanto a lui, due compagne di viaggio d'eccezione: Iaia Forte, protagonista indiscussa del cinema e del teatro italiano, e Bianca Balti, simbolo internazionale di eleganza e fascino.

Con la loro personalità, il loro spirito e la loro complicità contribuiranno a dare ritmo e colore a uno spettacolo capace di sorprendere in ogni momento. (ANSA).

