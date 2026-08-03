(ANSA) - CERVIA, 03 AGO - 'Sapore di Sale', manifestazione che da trent'anni racconta storia, cultura e identità di Cervia (Ravenna) attraverso il suo simbolo più prezioso, il Sale Dolce, torna dal 3 al 6 settembre con un ricco calendario di appuntamenti tra tradizione, spettacolo, gastronomia, cultura e divulgazione, coinvolgendo il centro storico, il Porto Canale e il Magazzino del Sale in quattro giornate dedicate all'"oro bianco".

Giovedì 3 settembre è tra l'altro in programma l'inaugurazione della mostra 'Palanti e il sogno della città-giardino. Disegnare una città, dipingere un paesaggio', allestita alla Sala Rubicone fino al 20 settembre: l'esposizione è dedicata al fondatore di Milano Marittima Giuseppe Palanti, pittore progettista e urbanista milanese, nell'ottantesimo anniversario della scomparsa. Il programma entrerà nel vivo il 4 con 'Fuoco al Mito', spettacolare cottura tradizionale di una forma di Parmigiano Reggiano a cura del Consorzio Parmigiano Reggiano, mentre sabato 5 ci sarà la tradizionale Rimessa del Sale: la storica imbarcazione "burchiella", carica del Sale Dolce di Cervia, raggiungerà il Porto Canale rievocando l'antico viaggio che un tempo concludeva la raccolta del sale e dando vita a una delle immagini più iconiche della città. Sempre sabato, in collaborazione con Poste Italiane, i visitatori potranno ritirare gratuitamente una cartolina realizzata per l'occasione, ispirata a una storica fotografia concessa dal Gruppo Culturale Civiltà Salinara, e farla timbrare con lo speciale annullo postale celebrativo ideato per i trent'anni della manifestazione.

Al Magazzino del Sale saranno visitabili per tutta la manifestazione tre esposizioni: la mostra fotografica di Denny Fontana, una mostra realizzata dal Gruppo Fotografico Cervese e un'esposizione di modellini di imbarcazioni storiche, dedicate alla tradizione marinara e salinara cervese. Sempre al Magazzino del Sale, il Parco della Salina di Cervia proporrà un ciclo di incontri dedicati a storia, cultura e proprietà del sale. Sapore di Sale è organizzata da Tribucoop by Cooperdiem, in collaborazione con Atlantide, e ha il sostegno del Comune di Cervia. (ANSA).

