(di Ida Bini) (ANSA) - GUALTIERI, 16 OTT - Sentire il profumo delle caldarroste che invade una piazza, il crepitio della legna nei vecchi forni o il sapore dell'olio appena franto su una fetta di pane caldo fa capire che nei borghi italiani l'autunno è una stagione tutta da gustare. È il tempo delle vendemmie e dei raccolti, dei boschi che si accendono di mille colori e delle tavole imbandite con i prodotti della terra. E' il momento in cui i piccoli centri ritrovano il piacere di fare festa, aprendo vicoli, cortili e antiche cantine ai visitatori e trasformando le tradizioni gastronomiche in occasioni di incontro e scoperta.

Dalle montagne dell'Alto Adige alle colline toscane, dai paesi della Lombardia ai borghi della Ciociaria e del Matese, ottobre e novembre offrono un calendario ricco di appuntamenti tra sagre, mercati contadini, degustazioni e antichi mestieri, occasioni di un viaggio nell'Italia più autentica, dove ogni specialità racconta una storia e ogni festa è un buon motivo per partire. Ecco alcuni appuntamenti da non perdere nei Borghi più belli d'Italia, per concedersi un fine settimana all'insegna del gusto, della cultura e della scoperta. A Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, fino al 18 ottobre torna la tradizionale 'Fiera d'ottobre', che anima il centro storico con mercatini, spettacoli, musica e iniziative gastronomiche. Tra gli appuntamenti più caratteristici spiccano l'osteria Alla tavola dei Bentivoglio, i laboratori di pasta fresca con le 'rasdore' e il concorso 'Al mé pién', dedicato al miglior ripieno della tradizione locale. Spazio anche al Palio del Nocino delle Terre Basse, mentre Palazzo Bentivoglio apre le sue sale ai visitatori, offrendo l'occasione di abbinare i piaceri della tavola alla scoperta del patrimonio artistico del borgo. In provincia di Benevento, Cusano Mutri ospita fino al 18 ottobre la 46esima sagra dei funghi che quest'anno amplia il tradizionale percorso gastronomico con mostre, installazioni e incontri dedicati al mondo dei miceli e al loro ruolo nell'equilibrio degli ecosistemi. Un modo originale per avvicinarsi alla natura, passeggiando tra i vicoli del centro storico e scoprendo i paesaggi boschivi che circondano il paese.

In Ciociaria, Boville Ernica celebra l'olio d'oliva con la XVIII edizione di 'Pane, Olio e Fantasia', in programma il 17 e il 18 e dal 23 al 25 ottobre, quando il centro storico diventa un laboratorio diffuso del gusto, con cooking show, masterclass, degustazioni e incontri dedicati alla cultura dell'olio. Il programma comprende il Mercato slow food, visite al museo dell'Olio e dell'Olivo, passeggiate tra gli oliveti ed escursioni ai frantoi. Non mancano attività dedicate agli antichi mestieri, aperture straordinarie del Monastero Benedettino e il 'Boville Ernica Oil Contest', che si concluderà il 31 ottobre. In Alto Adige Vipiteno festeggia il raccolto il 30 e 31 ottobre: piazza Città ospita produttori agricoli e artigiani dell'Alta Val Isarco con bancarelle ricche di miele, formaggi, marmellate, pane casereccio, tisane e prodotti dei masi. Tra le specialità da assaggiare ci sono i Tirtlan, sfoglie ripiene di spinaci o verza, i Krapfen, le ciambelle di Vipiteno e le immancabili Keschtn, le caldarroste della tradizione altoatesina. Una festa che coincide con la conclusione stagionale del mercato contadino e restituisce l'atmosfera autentica della vita di montagna. Il pane è invece protagonista a Bienno, in Valle Camonica, il 17 e 18 ottobre, con 'Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi', manifestazione transfrontaliera dedicata alla panificazione tradizionale. Gli antichi forni tornano ad accendersi e i visitatori possono assistere alla lavorazione degli impasti e alla cottura a legna del pane di segale, alimento delle comunità alpine. Degustazioni, laboratori e visite guidate permettono anche di scoprire il rapporto del borgo con l'acqua e gli antichi mestieri, testimoniato dal Mulino Museo quattrocentesco, ancora funzionante. Sempre in provincia di Brescia, Bagolino dedica una sagra il 24 e 25 ottobre al Bagòss, il formaggio simbolo del paese, riconoscibile per il caratteristico colore giallo conferito dallo zafferano.

Tra il Parco Pineta e il centro storico, i visitatori potranno seguire idealmente il percorso dal latte alla tavola, attraverso dimostrazioni della lavorazione casearia e degustazioni di ricette tradizionali. Un appuntamento che valorizza il lavoro degli allevatori e il patrimonio gastronomico della Val Sabbia.

In Piemonte Garessio celebra la castagna Garessina, prodotto a denominazione comunale che per secoli ha rappresentato una risorsa alimentare fondamentale per le famiglie del territorio.

La Fiera regionale della Castagna propone mercatini, castagnate, musica e passeggiate; suggestiva è la Festa della Transumanza del 17 e 18 ottobre, quando gli animali tornano dagli alpeggi attraversando le vie del paese. Il programma comprende anche dimostrazioni di mungitura, incontri con i pastori e un trekking tra i colori autunnali del Monte Pietra Ardena. In Toscana, Montaione ospita il 24 e 25 ottobre la 33esima edizione di Tartufesta, mostra mercato dedicata al tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi e alle eccellenze enogastronomiche locali.

Il borgo si riempie di stand, degustazioni e mercatini artigianali, con un percorso che spazia dal Chianti all'olio extravergine, dai salumi ai formaggi fino al miele e allo zafferano. Tra le iniziative figurano la Via dei Sapori, il percorso TartuRé, cooking show ed escursioni a piedi e a cavallo nel paesaggio collinare. A chiudere il calendario è San Lorenzo Dorsino, in Trentino, dove dal 30 ottobre al 1° novembre si festeggiano i 25 anni della Sagra della Ciuìga. Protagonista è il caratteristico insaccato a base di carne suina e rape bianche, nato dalla cucina povera contadina e oggi riconosciuto come Presidio Slow Food. Per tre giorni cantine, cortili e vicoli si trasformano in locande e spazi di degustazione, accompagnati da mercatini, musica popolare, cori di montagna e spettacoli. Per le famiglie è previsto anche uno spazio dedicato ai bambini, mentre visite guidate ed escursioni permettono di ammirare il foliage ai piedi delle Dolomiti di Brenta. (ANSA).

