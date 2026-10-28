(ANSA) - PARIGI, 28 OTT - "Che luce sia!": quest'anno sarà Cate Blanchett a dare il via alle festività sull'avenue des Champs-Elysées, in occasione della tradizionale cerimonia di 'accensione' delle illuminazioni natalizie sul viale simbolo di Parigi, tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo. "Il 22 novembre, sulle note delle Quattro stagioni di Vivaldi, le illuminazioni dei Campi Elisi daranno il via alle festività di fine anno. Possano essere un invito a godere della nostra città, a ritrovarci e a condividere insieme un po' di gioia di Natale", afferma in una nota il sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, che parteciperà all'attesa cerimonia fissata per le 18:30 sulla cosiddetta 'avenue plus belle du monde'. Da parte sua, Cate Blanchett, si dice "molto felice e onorata di essere la madrina delle Illuminazioni di Natale sugli Champs-Elysées. Parigi - prosegue l'attrice australiana due volte premio Oscar - è una città che mi è particolarmente cara, dove l'arte, il cinema e la cultura, occupano uno spazio unico, è un piacere prendere parte a questo momento di magia e di condivisione". Per l'occasione, suoneranno sul posto i 'Feu! Chatterton, il gruppo francese dell'anno 2026, guidati da Arthur Teboul. In programma, anche un nuovo spettacolo di suoni e luci, ispirato ai ritmi della natura, che si ripeterà tutti i giorni fino al 3 gennaio 2027, con programmazioni speciali il 24, 25 e 31 dicembre. Dopo i 14,3 milioni di visitatori dell'edizione 2025, il presidente del Comité Champs-Elysées, Marc-Antoine Jamet, spera in un nuovo successo di frequentazione e insiste sul carattere ecologico delle illuminazioni. L'allestimento conterà 2 milioni di LEDs, 52 chilometri di ghirlande, 400 alberi illuminati, per un consumo di appena 15.000 kw in sei settimane, "equivalente al consumo annuale di 2 famiglie di quattro persone", ha assicurato in conferenza stampa. Quest'anno, segna anche il ritorno sul posto, dopo dieci anni di assenza, del Mercatino di Natale, con 200 chalet in legno, vin brulé, una speciale cassetta postale per inviare lettere a Babbo Natale e prodotti Made in France.

Sui Campi Elisi passati recentemente agli onori delle cronache internazionali per la messa gigante di Papa Leone XIV il 26 settembre, il comitato pensa anche ad una possibile "sorpresa" in omaggio ai 70 anni di gemellaggio esclusivo tra Parigi e Roma. (ANSA).

