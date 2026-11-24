(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "È una mostra per certi aspetti sperimentale che parte da un piccolo sogno, portare i futuristi nel loro futuro. Quindi, siccome Umberto Boccioni nel 1914 scrisse che la sensibilità artistica futurista si sarebbe realizzata e compresa solo dopo un secolo, noi siamo arrivati proprio a quella scadenza. Allora abbiamo pensato di chiamare in causa nove opere futuriste, particolarmente importanti, come semi gettati nel futuro, e di instaurare un dialogo con tre artisti contemporanei, che assorbono e ereditano tre tematiche futuriste e le reinventano con le tecnologie di oggi". Lo dice Gabriele Simongini che ha curato Sensing the Future, la mostra in programma nello Spazio Extra Maxxi dal 25 novembre 2026 al 31 gennaio.

Tra i capolavori in mostra Big Sale di Fortunato Depero che - secondo Simongini, che ha anche curato la mostra 'Il tempo del Futurismo' alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma (2024-2025) - è "un quadro eccezionale in cui è protagonista, in una delle primissime volte nella storia dell'arte del Novecento, il consumismo che sta per nascere e la merce. È protagonista nel mercato di Downtown a New York e l'artista sia nel linguaggio fatto di colori pianti e squillanti, sia soprattutto nella tematica dell'esaltazione della merce, anticipa letteralmente tutti i linguaggi pop degli anni Sessanta. E quindi è proprio un capolavoro che dimostra questa capacità dei futuristi di gettare semi che poi crescono nell'avvenire". "Vivo compiacimento per lo straordinario prestito della ricostruzione del 1997 di Feu d'artifice di Giacomo Balla che torna nella nostra città dopo oltre un secolo, restituendoci un'esperienza di grande valore storico e artistico" viene espresso da Maria Emanuela Bruni, presidente del Maxxi. In mostra anche i capolavori di Umberto Boccioni, Tullio Crali, De Pistoris, Gerardo Dottori, Filippo Tommaso Marinetti e Růžena Zátková che si confrontano con la ricerca e le nuove produzioni di tre artisti contemporanei: Fabio Giampietro, Donato Piccolo e Quayola. (ANSA).

