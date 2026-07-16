(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Sestriere si prepara a vivere un'estate all'insegna della cultura, dello sport e della montagna con due appuntamenti di rilievo internazionale: il Sestriere Sport Awards, in programma dal 21 al 25 luglio, e la 16a edizione del Sestriere Film Festival della Montagna, dall'1 all'8 agosto. Le due manifestazioni sono state presentate alla Mole Antonelliana di Torino, sede del Museo Nazionale del Cinema.

Organizzati dall'Associazione Montagna Italia in collaborazione con il Comune di Sestriere e il Consorzio Turismo Sestriere, gli eventi propongono un ricco calendario di proiezioni, incontri, mostre e iniziative culturali, tutte a ingresso gratuito, ospitate principalmente al Cinema Fraiteve, la sala cinematografica più alta d'Europa, situata a 2.035 metri di quota.

Il Sestriere Film Festival vedrà la partecipazione di registi, fotografi, alpinisti e appassionati provenienti da diversi Paesi. In concorso sono stati selezionati 17 film tra oltre 80 opere candidate, dedicati ai temi della montagna, dell'ambiente, delle grandi esplorazioni e del rapporto tra uomo e natura. Il programma comprende inoltre un concorso fotografico internazionale, il concorso letterario "Racconti di montagna", escursioni gratuite con le guide alpine nell'ambito di "Cammina con il Festival" e la realizzazione del tradizionale Mandala della Pace a cura di monaci buddhisti tibetani. Il Festival si concluderà il 9 agosto con il concerto "Vanoni Vive" al Rifugio Alpette e con la cerimonia di premiazione delle opere vincitrici.

Ad aprire la stagione sarà invece il Sestriere Sport Awards, dedicato al cinema sportivo, con sette film in concorso selezionati tra 1.435 opere provenienti da 37 nazioni. Accanto alle proiezioni sono previsti incontri con campioni dello sport, un concorso fotografico e il Gran Galà finale con la consegna dei premi a registi e protagonisti del mondo sportivo. Tra i riconoscimenti annunciati, il Premio Sestriere Sport Awards 2026 sarà assegnato al campione di golf Costantino Rocca. (ANSA).

