(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Sette italiani su dieci riconoscono il 4 ottobre come giornata dedicata a San Francesco. Il 52,7% è a conoscenza del fatto che da quest'anno è stata reintrodotta la festività nazionale in onore del Santo di Assisi. Quasi l'80% si sente personalmente legato alla sua figura, i valori che gli italiani associano al Santo sono per il 56,3% fraternità e solidarietà, per il 45,6% povertà e semplicità e per il 43,1% pace. Più di un italiano su quattro (26%) vi riconosce il rispetto per la natura e per l'ambiente. Sono alcuni dati dell'indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi.

"Una figura oltre il tempo, che continua ad operare nel cuore degli italiani e che pervade di sé i nostri territori. I nostri connazionali hanno apprezzato l'istituzione di una festa nazionale dedicata al 4 ottobre", commenta il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.

Secondo l'analisi, la coincidenza del giorno festivo con la domenica porta quasi un italiano su tre (32,5%) a dedicare questa giornata al riposo casalingo, un quarto (24,8%) svolgerà attività religiose o spirituali e un altro quarto (24,4%) attività familiari e sociali. Il 5,4% dei rispondenti dovrà comunque lavorare.

"I numeri ci dicono che, per quest'anno, la maggior parte degli intervistati vivrà il 4 ottobre coma una giornata di riposo casalingo - aggiunge Bocca - In parte invece si vorrà partecipare all'evento dal punto di vista religioso o, ancora, la giornata diventerà l'occasione ideale per stare in famiglia".

L'introduzione del nuovo giorno di festa per il 4 ottobre è visto positivamente dagli italiani: il 16,5% lo giudica molto positivamente e il 68,8% abbastanza positivamente Infine, il 71,3% degli italiani ancora non ha programmato nulla di particolare per celebrare l'ottocentesimo anniversario della morte di S. Francesco. Il 22,1% visiterà un luogo legato al suo culto e il 4,7% percorrerà la via di Francesco. (ANSA).

