(di Laura Valentini) (ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Naturalmente sono connessa con la comunità iraniana e delle donne iraniane in fuga, sento ogni tipo di storie, non una o due, ma moltissime: ne sono vittime le donne e anche gli uomini costretti a lasciare l'Iran ed è tutto veramente molto complicato. Ma questo lavoro non verte su questo, è dedicato in particolare a Nasim Aghdam, una figura che mi ha affascinato perché era una specie di artista e per il lavoro che ha fatto". E' Shirin Neshat, l'artista e regista di origini iraniane che da anni vive e lavora a New York, a raccontare così , conversando con l'ANSA la genesi del suo lavoro 'Do U Dare!' (2025) in mostra al Maxxi dal 13 novembre.

Al centro c'è la vicenda reale della donna iraniana emigrata negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni contro la sua comunità bahá'í che aveva trovato nella produzione di video per YouTube uno strumento di espressione e riconoscimento sociale; quando la piattaforma la esclude per violazione di alcune norme la giovane nel 2018 apre il fuoco nella sede di YouTube in California, ferendo tre persone prima di togliersi la vita. "Al di là della cronaca ho voluto esplorare le emozioni; è chiaro che c'erano delle pressioni psicologiche e anche politiche per il gesto che ha fatto, comunque è la storia di un essere umano" afferma l'artista che negli spazi del Maxxi svela l'aspetto multidisciplinare della sua ricerca a partire da una trilogia cinematografica ambientata tra un quartiere di immigrati a Brooklyn, il distretto finanziario di Wall Street e lo spazio domestico in cui Nasim costruisce le proprie performance digitali. Ne emerge un ritratto che rivela le contraddizioni del sogno americano e le dinamiche di controllo sul corpo femminile, interrogando il potere dei media sulle vite di ciascuno (ci sono anche una serie di fotografie prodotte tra il 2025 e 2026) .

Shirin Neshat rivendica all'arte il ruolo di stimolare la riflessione critica di ciascuno lasciando libero spazio alla propria interpretazione. "C'è una differenza tra arte e attivismo - osserva - perché l'arte non dice al pubblico cosa pensare o cosa sentire ma fa in modo che rifletta; penso che con l'attivismo dici alla gente cosa è giusto e cosa è sbagliato fare, chi è buono e chi cattivo. Ma nella mia arte io non decido per il pubblico. Penso che il modo in cui inquadri il problema o il personaggio, la storia, è il tuo punto di vista: io cerco di lasciare lo spettatore libero di cercare la propria interpretazione. Questo è il modo in cui individuo il ruolo dell'artista. Non sono interessata a fare documentari" afferma spiegando che "i documentari possono rivestire quel ruolo; io ritengo l'arte un modo di riflettere più astratto, come una poesia". (ANSA).

