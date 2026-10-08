(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Sarà inaugurato mercoledì 14 ottobre e aperto ufficialmente al pubblico a partire dal giorno successivo 'Il Giardino della Camelia', bistrot e Cultural Lab.

Il nuovo spazio della Reggia di Caserta nasce dal partenariato speciale pubblico-privato tra il Museo del Ministero della Cultura e le cooperative sociali Eva, Terra Felix e Carla - Capability Approach Reti per il Lavoro e l'Autonomia per trasformare un edificio storico, l'ex Casa di Guardia del Parco reale, in uno spazio in cui scoprire storie, profumi e sapori del territorio, fermarsi per una pausa ristoratrice o immergersi in un laboratorio esperienziale per grandi e piccini.

Il Giardino della Camelia offrirà occupazione stabile a 10 donne, la cui formazione è curata dalla nota chef casertana Rosanna Marziale, che potranno così ritrovare l'autonomia economica imprescindibile per una vita libera dalla violenza come già avviene per le cuoche de Le Ghiottonerie di Casa Lorena, il laboratorio gastronomico aperto dalla cooperativa Eva nel 2012 a Casal di Principe, che contribuirà con le sue preparazioni all'offerta gastronomica de Il Giardino della Camelia.

L'ex casa di guardia di Ercole è un'antica masseria del Parco reale, situata all'inizio della via d'Acqua a ridosso del ponte di Ercole. È un fabbricato destinato originariamente a essere punto di vigilanza dei giardini della Corte. A conclusione di un intervento di restauro e riadeguamento, questo spazio offre ai visitatori nuove opportunità di fruizione e conoscenza del patrimonio.

Il Giardino della Camelia sarà un punto dove fare una pausa a base di green food, tisane e specialità locali. Buona parte degli ingredienti utilizzati nella cucina è bio e proviene da agricoltura sociale in beni confiscati alla criminalità organizzata. Primi appuntamenti saranno nei giorni dispari e nel fine settimana tra venerdì 16 ottobre e domenica 1º novembre: per gruppi di minimo 6 persone, Il Giardino della Camelia propone il laboratorio "Halloween Green alla Reggia di Caserta" a cura di Terra Felix. Il laboratorio presenterà le analogie tra le tradizioni per la commemorazione dei defunti di età borbonica e la moderna festa della zucca, per poi conoscere più da vicino l'ortaggio e le sue preparazioni culinarie grazie agli Orti didattici della Reggia.

Per gruppi di minimo 25 partecipanti sarà possibile attivare il ciclo di laboratori "I profumi della corte Borbonica: tra botanica, chimica e storia", per conoscere le essenze vegetali e imparare a preparare acque profumate, pot-pourri, infusi e decotti, il tradizionale pisto di spezie. (ANSA).

