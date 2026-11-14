(ANSA) - BARDONECCHIA, 14 NOV - Fino a 500 chilometri di piste, oltre 370 tracciati e 95 impianti di risalita sulle montagne olimpiche piemontesi. Vialattea//Bardo, il quinto comprensorio sciistico al mondo, è pronto a dare il via alla stagione invernale 2026/27 "confrontandosi con le principali destinazioni alpine", come ha sottolinea Massimo Feira, presidente del consiglio di amministrazione Motta Holding S.r.l.

e Sestrieres S.p.A., che al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, in Alta Val di Susa, ha presentato le novità dell'inverno ormai alle porte.

Le due destinazioni delle Turin Alps si preparano ad accogliere gli appassionati di sci da sabato 5 dicembre 2026, con apertura prevista fino all'11 aprile 2027, grazie agli oltre 61 milioni di euro investiti sul territorio dal 2022 dal fondo iCON Infrastructure Partners. Investimenti nel miglioramento delle infrastrutture, a cominciare dal potenziamento dell'innevamento programmato, nell'innovazione tecnologica e nella qualità dei servizi. "Oggi possiamo guardare a Vialattea e Bardonecchia come a un grande sistema turistico montano - ha aggiunto Feira alla presenza, tra gli altri, del viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi - Questo percorso richiede investimenti, capacità di innovazione e una collaborazione costante con le istituzioni. Le nostre società intendono continuare a fare la propria parte, contribuendo a creare opportunità per le imprese, i lavoratori e le comunità locali.

L'obiettivo è costruire un modello di sviluppo solido, capace di valorizzare le nostre montagne durante tutto l'anno".

Tra le novità della stagione il ritorno dello sci in notturna sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere in alcune serate dedicate, il progetto di riqualificazione dello storico pattinaggio del Colle e il rafforzamento delle aree dedicate ai principianti e ai bambini. Confermati anche i servizi per gli sciatori di collegamento tra le località, tra cui lo Ski Shuttle gratuito Vialattea//Bardo, che unisce Sauze d'Oulx e Bardonecchia. Ampio spazio è stato riservato al calendario degli eventi sportivi e di intrattenimento, tra cui le celebrazioni per il 30° anniversario dei Campionati Mondiali di Sci Alpino Sestriere '97, in programma nel fine settimana del 13 e 14 febbraio 2027. Il comprensorio ospiterà competizioni nazionali e internazionali di sci alpino, snowboard paralimpico e telemark, oltre ai Vialattea//Bardo Experience Days, con iniziative di animazione e intrattenimento nelle diverse località. (ANSA).

