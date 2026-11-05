(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Dopo il successo delle ultime tre stagioni al Teatro Costanzi, Lo schiaccianoci di Petr Ilic Cajkovskij torna in scena al Teatro Nazionale, affidato agli allievi della Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma per la prima volta nella versione coreografica di Paul Chalmer che, tra il 2023 e il 2025, ha richiamato complessivamente 50 mila spettatori. A fronte del tutto esaurito per le recite già in programma dal 24 novembre al 3 dicembre 2026, sono state inserite due nuove rappresentazioni: il 1° e il 3 dicembre, entrambe alle 19. Le due recite serali si aggiungono a quelle già previste nelle stesse giornate alle 11 e riservate alle scuole.

''Il Teatro amplia così il calendario per rispondere alla grande richiesta del pubblico, offrendo ulteriori occasioni per assistere a uno dei titoli più amati del repertorio classico'' è detto in una nota. Le scene dello spettacolo sono di Andrea Miglio, i costumi di Mario Celentano, le luci di Stefano Laselva e la consulenza musicale di Giuseppe Annese. La produzione dell'Opera di Roma inaugura la nuova stagione del Teatro Nazionale e precede l'apertura della stagione di danza 2026/27 al Costanzi, affidata a Il lago dei cigni nella coreografia di Benjamin Pech. (ANSA).

