(ANSA) - PALERMO, 03 LUG - Prende il via lunedì 6 luglio l'edizione di Sole Luna Doc Film Festival, rassegna internazionale del cinema documentario d'autore. Un inizio che punta i riflettori sulle zone di guerra - Gaza e Ucraina - e sui temi ambientali offrendo anteprime e film che sperimentano nuovi linguaggi narrativi in cui sound design, immagini e montaggio riescono a restituire la realtà più delle parole.

La serata inaugurale si apre alle 19.30 nel Chiostro Sant'Anna della Gam con i saluti istituzionali. Alle 21, sempre nel Chiostro Sant'Anna, la proiezione dei primi cortometraggi in concorso. Titolo di apertura: Everyday in Gaza di Omar Rammal, intenso sguardo sulla quotidianità nella Striscia di Gaza (Gaza, 2025, 16') prodotto da WeWorld nel quadro di una collaborazione con Save the Children e, a seguire, in anteprima assoluta, Polyphem di Ilaria Di Carlo, prodotto tra Germania e Italia, secondo capitolo di una serie di corti sperimentali sul paesaggio, senza dialogo, che interpretano le tappe del viaggio narrato nell'Odissea di Omero collocandolo nel contesto dell'Antropocene. Un'opera di denuncia contro le ferite provocate dall'uomo sul paesaggio che attinge al simbolismo del colore rosso dei residui della bauxite e dei fanghi rossi, ispirandosi liberamente al mito di Polifemo.

Fuori concorso nella sezione Sguardi Doc Italia, Night Blooms di Giulia Di Maggio e Giovanni Giandomenico (Italia, 2025, 15'), sguardo intimo e contemporaneo sulla difficoltà di coniugare aspirazioni personali e legami affettivi.

La serata prosegue alle 22 con uno degli Eventi Speciali di questa edizione: Krakatoa di Carlos Casas, un'esperienza cinematografica immersiva e priva di dialoghi che conduce il pubblico in un viaggio visivo e sonoro attraverso paesaggi e territori di straordinaria forza evocativa. Anche in questo caso un film di grande sperimentazione che fa riflettere sul precario equilibrio tra uomo e natura.

In contemporanea, dalle 21.30, il Cortile Bonet del GAM ospiterà una seconda selezione dei cortometraggi in concorso.

Tutti i film saranno proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano e inglese. Oltre alle proiezioni in presenza, il Festival sarà disponibile anche online sulla piattaforma OpenDDB per 48 ore dalla proiezione. (ANSA).

