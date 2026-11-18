(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Un'opera "estremamente fragile", un omaggio alla città di Napoli che necessita di una collocazione adeguata e definitiva per la messa in sicurezza e la fruibilità da parte del pubblico. La sorella di Andrea Pazienza rinnova al sindaco di Napoli la richiesta di occuparsi del celebre Murale di Paz che è stato custodito fino a poco tempo fa dal Maxxi a Roma nell'ambito di una mostra di grande successo dedicata al fumettista e che ora è imballato alla Mostra d'Oltremare.

"Ho appreso dai media la decisione di collocare provvisoriamente il Murale di mio fratello all'interno del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare. Aspettavo una telefonata, è arrivato un comunicato. Ho appreso dalle parole del sindaco Gaetano Manfredi, come qualunque altro lettore, che il murale di mio fratello Andrea Pazienza sarà collocato, in via provvisoria, nel teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare.

Mi era stato assicurato che ne avremmo parlato di persona..." dichiara all'ANSA Mariella Pazienza. "Prendo atto di una scelta che, a distanza di qualche ora, mi induce ad alcune riflessioni.

Per prima cosa - aggiunge - mi fa piacere che venga riconosciuto il talento di Andrea e il valore straordinario di quest'opera.

Proprio per questa ragione, considero incoerente l'ipotesi di collocarla, seppur provvisoriamente, nella sede individuata".

Mariella Pazienza spiega i motivi per cui la scelta è, a suo avviso, inadeguata: "Innanzitutto, all'interno del Teatro Mediterraneo il Murale non sarebbe realmente accessibile ai cittadini, ma soltanto agli spettatori occasionali degli eventi ospitati dal teatro. La seconda riflessione riguarda il fatto che un teatro non è un museo: non si rivolge allo stesso pubblico, non presenta le stesse caratteristiche di fruibilità e neanche quelle tecniche necessarie a garantire la conservazione di un'opera che, nonostante il restauro e la messa in sicurezza, curati e finanziati dal Maxxi, resta estremamente fragile".

Proprio in considerazione della delicatezza del Murale, la sorella di Andrea Pazienza si chiede "se siano state previste tutte le misure necessarie a proteggerlo e custodirlo adeguatamente, anche tenendo conto del fatto che Fuorigrotta è un'area particolarmente esposta alle sollecitazioni legate al bradisismo".

"Mi sorprende - aggiunge - che sia proprio la Soprintendenza ad assumersi la responsabilità di questa soluzione. Mi domando perché trasferire l'opera in quella sede anziché individuare fin da subito una collocazione più adeguata e definitiva. Qual è il senso di un'operazione temporanea? Fatte queste considerazioni, sono molto lieta che si sia risvegliato l'interesse intorno al murale e sono rimasta piacevolmente sorpresa della eco suscitata dal mio appello. Quelli che esprimo sono interrogativi, preoccupazioni, che condivido al fine di giungere a buone, condivise, soluzioni. Mi auguro che queste considerazioni possano trovare ascolto e che si agisca nel solo interesse del valore culturale. Considero questo murale un'opera che esprime la cifra artistica di mio fratello. Il mio unico auspicio - conclude - è che possa finalmente essere donata alla città di Napoli e custodita in un luogo che ne garantisca la conservazione e una fruizione autentica, realmente accessibile a tutti". (ANSA).

