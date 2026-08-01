(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Per incentivare il turismo sportivo, ovvero di chi viaggia per prendere parte a gare e manifestazioni atletiche, la Camera di Commercio di Varese ha ideato 'Sport&Stay: allunga la tua vacanza', ovvero un contributo fino a 200 euro a notte per gli atleti che vogliono arrivare un giorno prima o fermarsi un giorno dopo gli eventi.

L'iniziativa, che rientra nel progetto 'Varese Sport Commission' nato per attrarre eventi sportivi sul territorio, è stata finanziata con centomila euro e parte da un lato dalla volontà di sfruttare e valorizzare l'attrattività della provincia di Varese che nell'ultimo Indice di Sportività del Sole 24 Ore è al secondo posto nazionale nelle discipline outdoor, e dall'altro dalla consapevolezza che il turismo sportivo può avere ricadute economiche importanti dato che ha una spesa media stimata tra 120 e 140 euro al giorno per viaggiatore, ben superiore alla media tradizionale.

"Con 'Sport&Stay' - ha spiegato il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello - compiamo un passo concreto per valorizzare a pieno l'esperienza dei tanti sportivi che ogni anno scelgono le nostre valli e i nostri laghi".

Potranno beneficiare del contributo gli atleti iscritti alle manifestazioni sportive sostenute dalla Camera di Commercio per gli eventi in calendario fino a giugno 2027. Si tratta di un contributo cumulabile: gli atleti che partecipano a più gare nel corso dell'anno potranno richiederlo per ciascun evento.

L'incentivo prevede un contributo fino a un massimo di 200 euro a notte, valido per una o due notti aggiuntive di soggiorno. Per garantire la massima accessibilità, anche ai partecipanti stranieri, la procedura online è semplificata e l'apertura ufficiale delle domande è fissata per il prossimo 21 settembre.

A soggiorno concluso, all'atleta sarà sufficiente caricare sul portale dedicato la ricevuta rilasciata dalla struttura ricettiva. I rimborsi saranno poi erogati sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, fino a esaurimento fondi.

(ANSA).

