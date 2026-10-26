(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Trenta fotografie inedite per raccontare l'Umbria attraverso paesaggi, volti e gesti quotidiani. Dal 30 ottobre al 10 gennaio 2027, l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia ospita "Steve McCurry Workshop Spirituality", mostra nata da un percorso di ricerca ideato e condotto dal fotografo americano con sette professionisti e due studenti dell'Accademia.

Da oltre quarant'anni McCurry percorre il mondo raccontando storie attraverso le espressioni umane, i colori e la luce.

Autore del celebre ritratto della ragazza afghana dagli occhi verdi, tra le immagini più riconoscibili del fotogiornalismo contemporaneo, ha dedicato all'Umbria un'attenzione particolare.

Al centro del progetto, una spiritualità che supera la dimensione religiosa e si manifesta nella quiete dei paesaggi, negli incontri e nel legame tra le persone e la propria terra.

Un'indagine che attraversa cinque ambiti territoriali - Valnerina, Orvietano, Nord Est dell'Umbria, Trasimeno e Media Valle del Tevere - portando l'attenzione anche su luoghi meno frequentati dai grandi itinerari turistici e sul patrimonio culturale e umano delle aree interne.

Il workshop - fa sapere la Regione - ha privilegiato l'osservazione e la relazione con i soggetti: aspettare, avvicinarsi alle persone, riconoscere una storia anche nei momenti apparentemente ordinari. Da questo percorso sono nate nove ricerche autonome, ciascuna con un proprio linguaggio, che saranno esposte al piano terra dell'Accademia. La Pinacoteca accoglierà invece le trenta nuove fotografie di McCurry, insieme a una selezione di immagini dei suoi precedenti soggiorni in Umbria, scelte personalmente dall'autore.

La mostra, con la direzione creativa di Steve McCurry e a cura di Paul Henry Robb, sarà inaugurata il 29 ottobre alla presenza dell'autore. L'ingresso è gratuito, dal giovedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, con aperture straordinarie durante le festività natalizie. (ANSA).

