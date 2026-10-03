(ANSA) - RAVENNA, 03 OTT - Un viaggio tra fiabe, grandi pagine del Novecento e proposte immersive, dove musica, teatro e narrazione si incontrano per avvicinare il pubblico, e in particolare bambini e famiglie, all'ascolto: è il percorso della nuova edizione di 'Storie in musica', rassegna ideata e realizzata dall'orchestra La Corelli e Fondazione RavennAntica, in programma dal 4 al 25 ottobre al Museo Classis Ravenna, con quattro appuntamenti domenicali alle 16.

L'inaugurazione, il 4 ottobre, è affidata a 'L'Histoire du soldat' di Igor Stravinskij, composta nel 1918 su testo di Charles-Ferdinand Ramuz. L'opera da camera sarà proposta in una nuova rilettura con Gea Rambelli, chiamata a interpretare Narratore, Soldato e Diavolo, e l'Ensemble La Corelli diretto da Gabriele Fiorio.

L'11 tocca a 'Pippi Calzelunghe', il celebre personaggio creato da Astrid Lindgren. La nuova produzione porta in scena l'adattamento e la narrazione di Teresa Maria Federici, accompagnati dalle musiche originali di Silvia Valtieri, eseguite al pianoforte e alla fisarmonica. Il 18 doppio appuntamento con 'Il gigante egoista' di Oscar Wilde, con musiche di Danilo Comitini, voce narrante di Camilla Berardi e direzione di Alessandro Ricchi, seguito da 'La spada nella roccia' di Benjamin Britten, ispirata al romanzo di T.H. White e dedicata all'infanzia e alla formazione del giovane Artù.

Chiusura il 25 ottobre con 'Grandi note per piccoli piedi', progetto ideato da Federici e dedicato a 'Carmen Suite' di Bizet. I giovani spettatori saranno invitati a sedersi al centro dell'orchestra, diretta da Nicolò Grassi, per vivere da vicino strumenti, vibrazioni e dinamiche della musica. In occasione degli spettacoli sarà inoltre possibile partecipare alle 15.30 alla visita guidata gratuita 'A tu per tu: gustare il museo.

(ANSA).

