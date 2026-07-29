(di Ida Bini) (ANSA) - STOCCOLMA, 29 LUG - Città vivaci, piccole isole verdi, colorati villaggi di pescatori e riserve naturali: la Svezia invita a riscoprire il gusto del viaggio lento, spostandosi comodamente in treno o in battello e privilegiando esperienze autentiche a piedi, in bicicletta o in canoa. Per chi desidera prendersi il tempo di osservare, esplorare e vivere ogni luogo con calma, il viaggio inizia da Stoccolma, la capitale svedese, costruita su 14 isole collegate da oltre 50 ponti e con un arcipelago di oltre 30mila isole, un mondo di oasi naturali in uno dei paesaggi insulari più diversificati e accessibili d'Europa, ad appena 20 minuti di battello dal centro della città. Una tappa speciale è l'isola di Djurgården, una destinazione nella destinazione: pur trovandosi nel cuore della città, è un'oasi verde lontana dal ritmo urbano. All'interno si concentrano alcuni dei musei più importanti della Svezia, come il celebre Vasa Museum, ABBA The Museum, Skansen, il Museo Nordico sulla storia svedese, il Viking Museum, il museo delle favole Junibacken e il parco dei divertimenti Gröna Lund. Ma l'isola offre un paesaggio di boschi, prati, porticcioli e sentieri affacciati sul canale e sul mare. Qui il tempo si dilata tra passeggiate, pedalate, escursioni in canoa e soste nelle caffetterie immerse nella natura. Da non perdere i giardini biodinamici di Rosendal, con la serra-caffè e il meleto, e il piccolo castello reale in mezzo all'isola.

Djurgården è un luogo dove anche gli abitanti di Stoccolma vengono per rigenerarsi, per fare passeggiate, jogging, giri in bici e anche canoa. Lasciata la capitale, si sale a bordo di un treno che conduce a Göteborg, la seconda città della Svezia e sede del più grande porto della Scandinavia. Il centro storico si visita facilmente a piedi, tra canali, musei, il quartiere di Haga con i suoi negozi, caffè e uno dei giardini botanici più prestigiosi d'Europa. Per osservare la città da una prospettiva diversa basta salire sulle storiche imbarcazioni Paddan, chiatte che navigano lungo i canali fino al porto. Il vero spirito dello slow travel si coglie però nell'arcipelago di Götebord: le isole, raggiungibili con i traghetti di linea, sono in gran parte pedonali e rappresentano il luogo ideale per rallentare tra sentieri lungo la costa, piccoli porti, spiagge e villaggi dove la vita segue ancora il ritmo del mare. Appena fuori città si può fare una breve gita in bus o in treno verso l'interno per visitare attrazioni come il castello di Gunnebo, una delle dimore settecentesche meglio conservate del Paese, o la street art di Borås. A un'ora di treno da Göteborg si raggiunge Vänersborg dove si trova la Vänerleden, via ciclabile che circonda il lago Vänern: l'intero percorso è di 640 km, ma è possibile percorrerne tappe più brevi. Metà del tragitto attraversa i suggestivi paesaggi della Svezia Occidentale, nel Västergötland e Dalsland, dove la natura lacustre si alterna a siti storici e cittadine accoglienti; da Vänersborg parte la tappa sud-orientale che si snoda lungo le rive del Vänern e tocca due dei centri storici meglio conservati del Paese: Mariestad e Lidköping. In quest'ultimo è nata Rörstrand, la più antica marca di porcellane d'Europa, che quest'anno festeggia il suo 300° anniversario con una grande mostra al Museo Rörstrand.

Da Lidköping si consiglia una deviazione verso il borgo di pescatori di Spiken, il maestoso castello barocco di Läckö e la spettacolare cava di Kinnekulle, zona paesaggistica che fa parte di una riserva della biosfera dell'Unesco. Da Göteborg vale la pena proseguire verso nord lungo la costa del Bohuslän, che si estende per circa 280 chilometri fino al confine con la Norvegia: migliaia di isole, baie riparate e lisce scogliere di granito modellate dai ghiacciai fanno da cornice a pittoreschi villaggi di pescatori come Marstrand, Käringön, Smögen e Fiskebäckskil. Qui si passeggia tra vicoli silenziosi, si scopre l'artigianato locale e si assaporano crostacei appena pescati, vivendo un'autentica esperienza di turismo lento. E' possibile partecipare anche a passeggiate letterarie sulle tracce dei personaggi di Camilla Läckberg, per rivivere da vicino le atmosfere dei libri e dei film. Poco distante si estende uno degli arcipelaghi più belli del Paese, che fu anche la casa della celebre attrice Ingrid Bergman, visitabile con tour in barca o con un soggiorno rilassante alle isole Väderöarna, l'avamposto più occidentale della Svezia. Il viaggio prosegue poi in treno verso la Scania, la regione più meridionale del Paese, dove una sosta a Helsingborg permette di scoprire una città affacciata sul mare, di fronte alla Danimarca, dove storia e contemporaneità convivono armoniosamente. Meritano una visita il Dunkers Culture House e il castello di Sofiero con i suoi splendidi giardini. Per chi ama la bicicletta, la costa a nord di Helsingborg offre uno degli itinerari più suggestivi della regione: pedalando verso la penisola di Kullaberg si attraversano villaggi di pescatori come Viken e Mölle, fino a raggiungere la riserva naturale, celebre per le spettacolari scogliere a picco sul mare. L'ultima tappa è Malmö, città giovane, multiculturale e dinamica, dove il mare, i parchi, l'architettura contemporanea e una vivace scena gastronomica si scoprono facilmente in bicicletta. Da qui, in appena 25 minuti di treno attraverso il ponte di Öresund, si raggiunge l'aeroporto o il centro di Copenaghen, ideale conclusione di un viaggio all'insegna della lentezza. Il viaggio slow può anche iniziare qui, dalla capitale danese, e proseguire sulle rotaie fino a Stoccolma attraverso Malmö e Göteborg. (ANSA).

