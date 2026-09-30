Dal 31 ottobre al 25 febbraio 2027, le Ogr Torino ospitano The Quantum Effect, mostra curata da Daniel Birnbaum e Jacqui Davies e dedicata al rapporto tra teoria quantistica, arte contemporanea e cultura visiva.

Il progetto riunisce artisti internazionali come Cerith Wyn Evans, Isa Genzken, Tomás Saraceno, Mark Leckey, Rirkrit Tiravanija, Sturtevant e Man Ray, esplorando attraverso le loro opere i concetti di spazio, tempo, infinito e realtà. Ad arricchire l'esposizione sarà l'Infinity Mirrored Room - The Eternally Infinite Light of the Universe Illuminating the Quest for Truth di Yayoi Kusama, un'installazione immersiva fatta di luce, specchi e riflessi che invita il pubblico a confrontarsi con l'idea dell'infinito.

Il progetto sarà accompagnato da incontri dedicati alla teoria quantistica e una rassegna cinematografica realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.

La biglietteria per la mostra e per l'installazione di Kusama apre il primo ottobre. L'accesso all'Infinity Mirrored Room sarà organizzato in fasce orarie con ingressi contingentati. Il 14 ottobre, a Londra, è inoltre previsto il book launch del volume The Quantum Effect, pubblicato da Verlag Walther und Franz Koenig, alla presenza dei curatori Daniel Birnbaum e Jacqui Davies e dell'artista Ryan Gander.

