Prosegue anche per il 2027, e sempre in via sperimentale, senza aumenti, l'applicazione del Contributo di accesso al centro storico di Venezia e alle isole minori della laguna. Lo ha deciso la Giunta comunale, approvando il regolamento su proposta degli assessori al Turismo Silvia Peruzzo Meggetto e al Bilancio Michele Zuin. L'obiettivo resta duplice: da un lato consentire una migliore conoscenza e gestione del fenomeno turistico, dall'altro incentivare una programmazione anticipata della visita da parte dei visitatori giornalieri. Le giornate in cui verrà applicato il contributo saranno 72, dal 26 marzo al 15 agosto, nella fascia oraria 8.30-16.30. Le tariffe - come lo scorso anno - saranno di 5 euro per coloro che prenoteranno e pagheranno il "ticket" entro 10 giorni dall'arrivo in città e 10 a partire dalle ore 00:00 del nono giorno.

"La prenotazione anticipata - commentano Meggetto e Zuin - resta lo strumento centrale della sperimentazione che permette alla Città di conoscere in anticipo le presenze attese e di organizzare servizi e controlli, e consente al visitatore di pagare la tariffa ridotta. È una misura di equilibrio, che tiene insieme la tutela della città antica e delle isole minori, la vivibilità per chi ci abita e ci lavora, e la qualità dell'esperienza per chi sceglie Venezia. Continueremo a monitorare i dati della sperimentazione per valutare, con responsabilità, gli sviluppi futuri dello strumento".

Sarà invece di 9,50 euro l'importo massimo della tassa di soggiorno applicato nella strutture di maggior pregio di Venezia. Il provvedimento è previsto dalla Legge 197/2022, che consente ai Comuni capoluogo di provincia che registrino presenze turistiche in numero almeno 20 volte superiore a quello dei residenti, sulla base dei dati Istat relativi alla media del triennio precedente, di applicare l'imposta fino a un massimo di 10 euro per pernottamento. Venezia aveva finora mantenuto la tariffa massima di 5 euro.