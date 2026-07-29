(ANSA) - VENEZIA, 29 LUG - Scende nel 2026 rispetto allo scorso anno la media giornaliera e la frequenza delle giornate da "bollino rosso" per il contributo d'accesso al centro storico di Venezia, il cosiddetto "ticket" la cui sperimentazione annuale si è conclusa domenica 26 luglio.

Avviato il 3 aprile e applicato per 60 giornate non consecutive, rispetto alle 54 dell'anno precedente, il ticket è rimasto in vigore dalle ore 8.30 alle 16.00 nelle date individuate.

I dati provvisori, riferiti oggi dal Comune, registrano 679.553 voucher per un incasso di 5.215.035 euro. Significativa riduzione della media giornaliera (-32,3% rispetto al 2024) e, soprattutto, una netta diminuzione della frequenza delle giornate con afflusso più elevato. In dettaglio, 316.099 ticket, pari al 46,5% del totale, sono stati acquistati alla tariffa agevolata di 5 euro, prevista per chi prenotava entro 4 giorni dall'arrivo; i restanti 363.454 voucher (53,5%) sono quelli a 10 euro. Il maggior numero di titoli (25.471) è stato venduto sabato 2 maggio, durante il ponte del Primo maggio; la seconda giornata con più accessi del 2026 si è fermata a 18.969 voucher, con una differenza di 6.502 titoli.

Per quanto riguarda i picchi di afflusso, nel 2024 le giornate con almeno 20.000 voucher erano state quattro su 29, pari al 13,8% del totale, nel 2025 erano scese a tre su 54 (5,6%), mentre quest'anno c'è stata una sola giornata oltre questa soglia su 60, pari all'1,7%. Il numero minimo di voucher venduti è stato mercoledì 29 aprile, con 7.441. Il sabato si conferma il giorno con la maggiore pressione dei visitatori giornalieri, con una media di circa 13.661 pagamenti su una media quotidiana 11.326 voucher. (ANSA).

